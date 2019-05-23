Новосибирские учёные измельчили кости животных и нашли новую культуру эпохи неолита

Учёные Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили кости животных на юге Западно-Сибирской равнины и отдали их на изучение в немецкий Центр археометрии им. К. Энгельхорна и сотрудникам Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, где физики провели радиоуглеродный анализ и смогли определить возраст находок. Артефакты из Венгеровского района относятся к VII тысячелетию до нашей эры.

Результаты исследования подтвердили существование на юге Западно-Сибирской равнины особой ранненеолитической культуры — барабинской.

«Тартас-1 — это очень большой памятник, где сосредоточены материалы разных культур и времени. В 2015 году мы нашли два строения типа жилищ, где были очаги. Один из этих очагов мы связали с очагом для копчения рыбы. В материалах этих жилищ были и кости животных, и кости рыбы, и находки из камня, керамика. В том же году были обнаружены относящиеся к этим жилищам большие и очень глубокие ямы для заготовки рыбы — на дне остались слои рыбных костей, жаберные крышки, чешуя. Позже, в 2016 и 2017 году, мы нашли ещё серию таких ям. В этих ямах также находились кости животных — в прошлом году нашли два скелета зайцев. На датировку материалов — кости из слоя, привязанные к конструкциям и жилищам, — мы отдали сначала в Германию, а после сделали у нас в Новосибирске», — рассказала ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Людмила Мыльникова.

В ямах археологи нашли кости зайцев, лосей, лисиц и собак — по ним учёные узнают возраст памятников Фото: ИАЭТ СО РАН

Кости для анализа в масс-спектрометре готовят химики — они измельчают образцы, выделяют в них коллаген. После нескольких этапов очистки материалы отправляются в масс-спектрометр ИЯФ СО РАН, где 23 колбы с материалами проводят около 7 часов.

«Образцы — кости, дерево или любой другой — обрабатываются довольно жёстко, чтоб остался правильный углерод, не тот, который новый, а тот старинный. Это фундамент, который разрушается после всего, по нему можно определить ДНК умерших животных, это содержится в клетках. Вокруг клеток мусора много — поселяются микробы, вырастает мох. Химики различными кислотами устраивают сильную мойку, что чёрная деревяшка превращается в белоснежную целлюлозу, а если это кость, то коллаген. Дальше это вещество в специальном приборе окисляется, соединяется с кислородом воздуха, и в результате получают CО2. Его чистят через фильтры и потом превращают в "алмазные усы", или, как ещё называют, "графитоподобные нити": пробирки помещают порошок активного железа, разогретый до 600℃, — когда CО2 туда приходят в месте с водородом, происходит каталитическая реакция. Получается вода и углерод — вода поглощается осушителями, а углерод выращивает на железе свои кристаллики. Дальше этот порошок железа прессуют в миллиметрового диаметра колбочки и относят под наш масс-спектрометр, чтоб тонкий пучок распылил углерод. <...> Углерод испаряется ионным пучком и отправляется в масс-спектрометр, где счётчики накапливают информацию, сколько различных изотопов в материале», — рассказал о подготовке образцов для исследования главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН Василий Пархомчук.