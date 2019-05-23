На самой новой дороге Новосибирска появилось 20 метров сверхнового асфальта

Раньше машины на этом участке подпрыгивали и царапали днищем асфальт





Дорожники заделали просевший асфальт на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — раньше машины на этом участке подпрыгивали и царапали днищем асфальт.





Как рассказал редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко, побывавший на месте, ремонтники врезали в дорожное полотно большой участок нового асфальта на участке длиной около 20 метров.





Провал действительно сгладился, однако треснувший бетонный разделитель дорожники чинить не стали. Знаки ограничения скорости 40 км/ч остались на месте.









В начале мая корреспондент НГС обратил внимание, что на участке дороги недалеко от остановки общественного транспорта «Окружная» просело 5 метров асфальта — из-за этого треснул бетонный разделитель, а машины царапали днищем асфальт. Власти установили на этом участке ограничение скорости, но к работам не приступали.





Корреспондент НГС направил в мэрию запрос с просьбой ответить, как скоро дорога будет приведена в порядок. Тогда власти пообещали, что заделают провал до 23 мая.





Вторую очередь улицы Георгия Колонды открыли для движения 17 октября 2018 года. Улица соединяет Красный проспект и улицу Объединения. На её строительство потратили полмиллиарда рублей.







Открывая дорогу, власти надеялись, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и «Снегирей», но ожидания себя не оправдали — пробки остались, и власти несколько раз пытались это исправить с помощью установки новых знаков.

