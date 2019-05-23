На самой новой дороге Новосибирска появилось 20 метров сверхнового асфальта

Дорожники быстро отреагировали на публикацию НГС

Раньше машины на этом участке подпрыгивали и царапали днищем асфальт
Раньше машины на этом участке подпрыгивали и царапали днищем асфальт


Дорожники заделали просевший асфальт на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — раньше машины на этом участке подпрыгивали и царапали днищем асфальт. 


Как рассказал редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко, побывавший на месте, ремонтники врезали в дорожное полотно большой участок нового асфальта на участке длиной около 20 метров. 


Провал действительно сгладился, однако треснувший бетонный разделитель дорожники чинить не стали. Знаки ограничения скорости 40 км/ч остались на месте.



В начале мая корреспондент НГС обратил внимание, что на участке дороги недалеко от остановки общественного транспорта «Окружная» просело 5 метров асфальта — из-за этого треснул бетонный разделитель, а машины царапали днищем асфальт. Власти установили на этом участке ограничение скорости, но к работам не приступали. 


Корреспондент НГС направил в мэрию запрос с просьбой ответить, как скоро дорога будет приведена в порядок. Тогда власти пообещали, что заделают провал до 23 мая


Вторую очередь улицы Георгия Колонды открыли для движения 17 октября 2018 года. Улица соединяет Красный проспект и улицу Объединения. На её строительство потратили полмиллиарда рублей


Открывая дорогу, власти надеялись, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и «Снегирей», но ожидания себя не оправдали — пробки остались, и власти несколько раз пытались это исправить с помощью установки новых знаков.

Прочтений: 3683

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено