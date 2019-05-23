На Коммунальном мосту появился чёткий гаишник в трико и кроссовках

Из полицейского обмундирования на нём была только жилетка с надписью «ДПС»

Одетый не по форме автоинспектор встретился водителю на Коммунальном мосту
Одетый не по форме автоинспектор встретился водителю на Коммунальном мосту


Новосибирец снял на видео автоинспектора в трико, кроссовках и чёрной шапочке, который останавливал машины на съезде с Коммунального моста.


Из форменного обмундирования на нём была только зелёная жилетка с надписью «ДПС». Также узнать в нём автоинспектора можно было по дополнительным атрибутам — полицейскому жезлу и рации на груди.



Как рассказал корреспонденту НГС автор видео Олег Шурпик, эту сцену он заметил в среду, 22 мая, около 14:30.


«Я ехал с Восхода на левый берег, по диагонали на светофоре остановился [рядом с полицейским постом] и увидел, что парень в спортивном там машины останавливает», — пояснил Олег Шурпик.


Он предположил, что в кадр попал не сотрудник ГИБДД, а стажёр. «Если, конечно, это полицейские начали так на работу выходить, то это совсем печально», — резюмировал очевидец.


Корреспондент НГС направила запрос в Управление ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать внешний вид автоинспектора и пояснить, считается ли такой внешний вид нарушением.


На этой неделе на дорогах Новосибирска также появились автоинспекторы-байкеры

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