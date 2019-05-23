Красавицы против рака: 12 сибирячек со страшными диагнозами снялись в стильной фотосессии

Моделями стали 12 сибирячек, которые борются с раком по несколько лет — некоторые находятся в ремиссии, другие сейчас проходят лечение. Большинство из них увидели посты о фотопроекте в социальных сетях, остальных организатор пригласила лично.

На этой неделе волонтёры устроили в Новосибирске бесплатную фотосессию для 12 женщин с онкологическими заболеваниями — самой старшей участнице 70 лет.

«Во-первых, [мы хотели дать] радость праздника, позитива непосредственно самим участницам, которые столкнулись с этой проблемой — онкологией. И донести до общественности — вот это, наверное, глобальная [цель] — что рак не заразен. Все знают историю, где в столице не хотели даже соседи селиться с онкобольными.



Рак не заразен и рак не приговор, можно жить полной насыщенной жизнью даже во время лечения активного, скажем так. И [хотели предупредить] о том, что нужно следить за своим здоровьем, внимательно относиться к своему организму и не затягивать.

Я по себе скажу — я уже понимала, что у меня проблемы не очень хорошие, но я тянула — страшно идти к врачу. Не надо — потом будет ещё страшнее. Это та самая ранняя диагностика, о которой все так много пишут, это надо тебе, если ты хочешь жить», — объяснила Лариса Ковалёва.

