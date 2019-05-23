Красавицы против рака: 12 сибирячек со страшными диагнозами снялись в стильной фотосессии

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Они решили доказать, что рак не смертелен, если его вовремя лечить
В фотопроекте участвовали 12 сибирячек, которые борются с раком. На фото Светлана Овсянникова (диагноз — рак шейки матки)
На этой неделе волонтёры устроили в Новосибирске бесплатную фотосессию для 12 женщин с онкологическими заболеваниями — самой старшей участнице 70 лет.
Фотосессия стала частью всероссийского проекта I love life («Я люблю жизнь»), рассказала корреспонденту НГС новосибирский организатор Лариса Ковалёва.
Моделями стали 12 сибирячек, которые борются с раком по несколько лет — некоторые находятся в ремиссии, другие сейчас проходят лечение. Большинство из них увидели посты о фотопроекте в социальных сетях, остальных организатор пригласила лично.
«Во-первых, [мы хотели дать] радость праздника, позитива непосредственно самим участницам, которые столкнулись с этой проблемой — онкологией. И донести до общественности — вот это, наверное, глобальная [цель] — что рак не заразен. Все знают историю, где в столице не хотели даже соседи селиться с онкобольными.
Рак не заразен и рак не приговор, можно жить полной насыщенной жизнью даже во время лечения активного, скажем так. И [хотели предупредить] о том, что нужно следить за своим здоровьем, внимательно относиться к своему организму и не затягивать.
Я по себе скажу — я уже понимала, что у меня проблемы не очень хорошие, но я тянула — страшно идти к врачу. Не надо — потом будет ещё страшнее. Это та самая ранняя диагностика, о которой все так много пишут, это надо тебе, если ты хочешь жить», — объяснила Лариса Ковалёва.
Две студии — Zoom zoom и Main — бесплатно предоставили помещения для съёмок, и весь день 22 мая работали волонтёры: стилисты, визажисты, фотографы, декораторы и кондитеры (они раздали пряники с логотипом проекта). Они тоже не взяли денег за свою работу.
Сейчас фотографы ещё обрабатывают снимки, так что пока результаты предварительные. Полностью вся фотосессия будет опубликована в «Инстаграме» проекта I love life, где уже можно посмотреть итоги фотомарафонов в других российских городах.
Также Лариса Ковалёва хочет устроить выставку в новосибирских онкодиспансерах, чтобы украсить «унылые больничные коридоры, где люди ждут химии».
Этот проект, посвящённый борьбе с раком, не первый в Новосибирске. Ранее здесь прошла «королевская» фотосессия девушек с онкоболезнями — накануне выставки снимков они поделились с НГС своими шокирующими историями и рассказали, что даёт им силы жить. А в конце 2018 года новосибирец Дмитрий Послыхалин, сам столкнувшийся с тяжёлым диагнозом, придумал свой проект — он превратил онкобольных девушек в фотомоделей.
Мария Морсина
Фото предоставлены Ларисой Ковалёвой