Новосибирец получил квитанцию за вывоз мусора за дом, который снесли 2 года назад

Новосибирец Михаил Мезенцев получил платёжку за вывоз мусора из дома, который был снесён два года назад.

По словам Мезенцева, сегодня он вернулся из командировки и нашёл в почтовом ящике в доме Некрасова, 47 платёжки за вывоз мусора на два дома: Некрасова, 47, который принадлежал его бабушке, и на соседний дом Некрасова, 45А, который был снесён два года назад.

Мезенцев отметил, что к снесённому дому он не имеет никакого отношения.

«Это отдельно стоящий дом, причём через один от меня. По-моему, просто никто не смотрит на те адреса, которые там написаны. <…> У меня просто почтовый ящик хорошо отображён, в форме конвертика», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Мезенцев. В его почтовый ящик часто попадают чужие квитанции и письма.