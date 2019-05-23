Новосибирец получил квитанцию за вывоз мусора за дом, который снесли 2 года назад

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Долги за услуги копятся уже несколько месяцев, а на месте дома выросла высокая трава
Место, где стоял дом на Некрасова, 45А, уже поросло травой
Новосибирец Михаил Мезенцев получил платёжку за вывоз мусора из дома, который был снесён два года назад.
По словам Мезенцева, сегодня он вернулся из командировки и нашёл в почтовом ящике в доме Некрасова, 47 платёжки за вывоз мусора на два дома: Некрасова, 47, который принадлежал его бабушке, и на соседний дом Некрасова, 45А, который был снесён два года назад.
Мезенцев отметил, что к снесённому дому он не имеет никакого отношения.
«Это отдельно стоящий дом, причём через один от меня. По-моему, просто никто не смотрит на те адреса, которые там написаны. <…> У меня просто почтовый ящик хорошо отображён, в форме конвертика», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Мезенцев. В его почтовый ящик часто попадают чужие квитанции и письма.
В квитанции, выписанной на дом Некрасова, 45А, указано, что в доме никто не зарегистрирован. При этом квитанция не имеет конкретного адресата.
За апрель 2019 года на дом начислено 92,42 рубля — это тариф за одного жителя. Но также из платёжки следует, что при таком тарифе накоплен долг уже за несколько месяцев.
При этом дом его бабушки (по документам считается домом на трёх хозяев) также сейчас идёт под снос. Землю в этом месте мэрия отдаёт под застройку и расселение старых домов.
«В феврале месяце я всех выписал из этого дома, потому что мы переезжаем в другое место. <…> По фактическому адресу регистрации, где моя семья сейчас находится, мы оплачиваем эту услугу. Соответственно, непонятно, почему они на этот дом продолжают доставлять», — пояснил Мезенцев.
В платёжке за апрель на дом Некрасова, 47 указан долг в 1109 рублей. За один месяц начисление составило 277 рублей.
Мезенцев добавил, что ещё не обращался к мусорному оператору за перерасчётом.
НГС отправил запрос по ситуации с начислением платежей на снесённый дом в компанию «Экология-Новосибирск».
С неправильными счетами за услугу по вывозу мусора новосибирцы сталкиваются уже не первый месяц. В конце апреля в пресс-службе «Экологии-Новосибирск» говорили, что делают перерасчёт только по письменным обращениям жильцов.
В середине мая НГС рассказывал, как новосибирцы попали в длинную очередь в офисе компании «Экологии-Новосибирск» на Советской, 5. Клиенты пришли в офис, в том числе чтобы получить перерасчёт. Этой весной долги за вывоз мусора обнаружили у себя многие новосибирцы — они исправно оплачивали коммуналку, а о «мусорной» задолженности узнали практически случайно.
Елена Громкова
Фото Михаила Мезенцева (1, 2), yandex.ru/maps (3, 4)