Subaru улетала в кювет на трассе под Новосибирском во время града

Универсал выехал на встречную полосу трассы, задел другой автомобиль и вылетел в кювет





Сегодня, 23 мая, на трассе под Новосибирском во время сильного града столкнулись два автомобиля — авария случилась на дороге до Криводановки.







«В принципе, как мне сказал сотрудник ГИБДД, меня остановили, был град, водитель Subaru Outback выехал на полосу для опережения, наверное, ну или не справился с управлением, по касательной задел Nissan. Сработали подушки у обоих автомобилей. Оба водителя живы, трезвы. Автомобиль Subaru вылетел в кювет, у него оторвало заднее колесо. Водитель Nissan с претензией на боль в ноге обратился в скорую. Его на скорой забрали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Максим.







В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что авария произошла в 10:50.







«Здесь ссылаться на плохую погоду не очень корректно. Это одна из причин, дорожные условия <...>. Но основные причины — нарушение ПДД», — добавили в отделе пропаганды.





Около полудня град прошёл и в Новосибирске.





Водителям в ближайшее время нужно быть более внимательными на дороге — синоптики предупредили о ночных заморозках.