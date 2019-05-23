В новосибирских магазинах появились терминалы с голосовым поиском товаров

Нужно подойти к экране поближе и говорить громко, особенно когда вокруг много шума, чтобы терминал точно распознал ваш голос





В новосибирских магазинах появилась голосовая биометрия: распознавание речи для голосового поиска товаров и оформления заказов на терминалах — новая функция создана на основе технологии speech-to-text (речь в текст. — Прим. ред.). Она доступна в точках электронного дискаунтера «Ситилинк». Корреспондент НГС в числе первых протестировал её.





«Пользователям больше не нужно запоминать как, например, правильно пишется Xiaomi — терминал поймёт голосовую команду "Телефон Ксяоми" или "Сяоми". Для этого в терминал встроены современное оборудование и технологии», — отметил директор по развитию «Ситилинк» Михаил Замыцкий.





Этот проект реализовали совместно с «Яндексом», используя сервис Yandex SpeechKit, позволяющий в режиме реального времени применять возможности интеллектуальных систем по распознаванию и синтезу речи.





«Мы смогли внедрить программу, которая помогает с помощью распознавания голоса делать поиск наиболее удобным. Работает это очень просто, как вы все знаете, на примере телефонов, когда мы в поисковой строке, мобильном приложении или браузере нажимаем на микрофон, не прилагая дополнительных усилий», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела розничных продаж «Ситилинка» на Гоголя Сергей Коцендорн.





Сергей Коцендорн показывает, как найти в терминале телевизор с помощью голосовой биометрии





Корреспондент НГС протестировал терминалы. Для того чтобы воспользоваться их новыми возможностями, нужно нажать на строку поиска, потом — на значок микрофона и громко сказать название товара, который вам необходим. Это может быть просто категория, например, «телефон» или название конкретной марки, модели. В течение 10 секунд на экране появляются все найденные товары. Сейчас для оформления заказа нужно нажимать кнопки, но в дальнейшем это тоже можно будет сделать с помощью голоса.





Михаил Замыцкий уверен, что оптимизация поиска товара на терминале за счёт технологии speech-to-text может достигать 5–10%.





«Работа с голосовой биометрией упрощает взаимодействие с интерфейсом терминала, чтобы не отвлекаться на ввод текста. Виртуальная клавиатура обычно вызывает дискомфорт, нужно искать буквы, нажимать клавиши, также пользователь может не знать, как пишется бренд. Простая голосовая команда избавляет от этих сложностей, упрощает поиск», — добавил Замыцкий.





В «Ситилинке» на Гоголя 10 таких терминалов, а в целом по сети эти функции появятся у 800 терминалов. Им поменяли прошивку





Эта функция — часть общей модернизации терминалов в магазинах. Кроме этого в дальнейшем появятся доступ в личный кабинет, оплата на базе эквайрингового сервиса банка-партнёра, персональные предложения на основе технологии распознавания лиц.





В компании считают, что время обслуживания останется на прежнем уровне — около 7–10 минут, но у потребителя будет больше возможностей и больше контента, меньше перемещений по магазину; и ожидают, что продажи увеличатся на 8–10% к 2019 году.





Ранее НГС описывал историю старейшего новосибирского магазина «Сотый», в котором было самообслуживание. И рассказывал о том, в каких троллейбусах больше не нужен кондуктор из-за появления новых терминалов, и как банки собирают биометрические данные новосибирцев и к чему это приведёт.