Мэр Новосибирска заявил, что благодарен сборщикам подписей в свою поддержку

Поддерживать мэра в нерабочее время не запрещено, заявил Анатолий Локоть

Анатолий Локоть рад поддержке горожан, а ещё раньше он заручился поддержкой губернатора Андрей Травникова (на заднем плане)
Анатолий Локоть рад поддержке горожан, а ещё раньше он заручился поддержкой губернатора Андрей Травникова (на заднем плане)


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не просил собирать подписи в свою поддержку, но благодарен тем, кто начал это делать. 


«Я точно никаких указаний не давал. Я знаю, что несколько общественных организаций приняли решение поддержать меня на предстоящих выборах после того, как я сделал соответствующее заявление о желании участвовать в избирательной кампании. Я с благодарностью отношусь к этой поддержке, для меня она очень важна — я это не скрывал с самого начала», — прокомментировал мэр сбор подписей, который накануне начался в Новосибирске. 


При этом он не стал комментировать раздачу анкет с подписными листами. «В каких формах это происходит, каждый решает сам. Но то, что мы никаких административных указаний не давали, — это точно. <...> 


Поэтому если кто-то хочет меня поддержать — делает это в нерабочее время в рамках законодательства РФ», — подчеркнул Анатолий Локоть. 


Подписные листы в поддержку Анатолия Локтя на грядущих сентябрьских выборах начали раздавать вчера — их получили не только бюджетники, но и работники частных компаний. Сначала глава общественного движения «Наш мэр — Локоть!» Александр Козлов отрицал связь с анкетами и называл их распространение провокацией. Позднее вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов признался, что подписные листы связаны с движением «Наш мэр — Локоть!». При этом подписи не имеют юридической силы, а будут использоваться для оценки сторонников мэра. 


Ранее мэр Новосибирска сообщал, что готов принять участие в выборах мэра, но лишь при условии, что его поддержат горожане. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. 

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