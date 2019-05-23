Мэр Новосибирска заявил, что благодарен сборщикам подписей в свою поддержку

Анатолий Локоть рад поддержке горожан, а ещё раньше он заручился поддержкой губернатора Андрей Травникова (на заднем плане)





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не просил собирать подписи в свою поддержку, но благодарен тем, кто начал это делать.





«Я точно никаких указаний не давал. Я знаю, что несколько общественных организаций приняли решение поддержать меня на предстоящих выборах после того, как я сделал соответствующее заявление о желании участвовать в избирательной кампании. Я с благодарностью отношусь к этой поддержке, для меня она очень важна — я это не скрывал с самого начала», — прокомментировал мэр сбор подписей, который накануне начался в Новосибирске.





При этом он не стал комментировать раздачу анкет с подписными листами. «В каких формах это происходит, каждый решает сам. Но то, что мы никаких административных указаний не давали, — это точно. <...>





Поэтому если кто-то хочет меня поддержать — делает это в нерабочее время в рамках законодательства РФ», — подчеркнул Анатолий Локоть.





Подписные листы в поддержку Анатолия Локтя на грядущих сентябрьских выборах начали раздавать вчера — их получили не только бюджетники, но и работники частных компаний. Сначала глава общественного движения «Наш мэр — Локоть!» Александр Козлов отрицал связь с анкетами и называл их распространение провокацией. Позднее вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов признался, что подписные листы связаны с движением «Наш мэр — Локоть!». При этом подписи не имеют юридической силы, а будут использоваться для оценки сторонников мэра.





Ранее мэр Новосибирска сообщал, что готов принять участие в выборах мэра, но лишь при условии, что его поддержат горожане. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.