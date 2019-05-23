Заплатят по полной: коммунальщиков заставили отдать 3 миллиона матери утонувших в яме детей

Людмила Кузьмина потеряла двоих сыновей — они утонули в вырытой коммунальщиками яме с водой





Коммунальщикам из Колывани не удалось оспорить решение районного суда, который обязал их выплатить 3 миллиона рублей матери двух детей, утонувших в яме с водой.







Сегодня, 23 мая, в Новосибирском областном суде состоялась апелляция по иску Людмилы Кузьминой к МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани. Ответчик пытался оспорить решение Колыванского районного суда о выплате компенсации морального вреда, рассказал корреспонденту НГС представитель потерпевшей, адвокат Заельцовской коллегии адвокатов Дмитрий Смышляев.







По его словам, коммунальщики просили отменить решение суда первой инстанции как «вынесенное противозаконно и необоснованно». Одним из доводов ответчика было то, что суд не учёл нестабильное финансовое состояние предприятия. Согласно предоставленным документам, прошлый год МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани закрыло с минусом в несколько сотен тысяч рублей, пояснил Дмитрий Смышляев.







Но апелляционная инстанция, по его словам, встала на сторону матери погибших детей.







«В полном объёме отказали [ответчику] в удовлетворении жалобы. <…> Решение суда первой инстанции сегодня вступило в законную силу», — добавил Дмитрий Смышляев.







Двое сыновей Людмилы Кузьминой погибли в феврале 2018 года. 6-летний и 11-летний братья шли из детского сада мимо котлована, который ещё осенью вырыли работники МУП «Коммунальное хозяйство». Дети упали в яму, не смогли выбраться и утонули.







Гибель мальчиков вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.







За гибель детей судили экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева и бывшего мастера этого предприятия Дениса Титенко. Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к срокам в колонии-поселении.







Позже мать погибших детей Людмила Кузьмина отсудила у МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Суд вынес это решение 20 февраля 2019 года — именно его и пытались оспорить коммунальщики.

