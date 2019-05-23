На месте незаконной стройки напротив цирка появится сквер

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Городские власти забрали участок себе
На месте деревьев в начале прошлого года пытались начать стройку
Сегодня, 23 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда появится сквер напротив цирка на Челюскинцев, 50 — в начале 2018 года там пытались начать стройку и рубили деревья.
Анатолий Локоть объяснил, что участок в начале года передали из федеральной собственности в муниципальную — теперь город может распоряжаться им.
«21 января был подписан акт в собственность Новосибирска. <...>
Мы отстояли права города на сквер. <...> очень важно, что эта зеленая зона вернется в город.
Сроки конкретные не назову, есть вопросы по финансированию "за чей счет", потому что в бюджете этих средств не заложено, но есть намерение восстановительные работы за летний период произвести»,
— сообщил мэр Новосибирска.
В начале 2018 года стало известно, что на улице Челюскинцев началась стройка — там начали строить одноэтажное здание с парковкой. После этого активисты вышли на пикет против строительства. А через некоторое время территориальное управление Росимущества по Новосибирской области заявило о незаконности строительства одноэтажного здания на улице Челюскинцев напротив цирка. Оказалось, что разрешение на стройку застройщик получил уже после того, как у него истёк договор аренды.
Елена Громкова, Анастасия Нефёдова
Скриншот yandex.ru/maps
Ну что, доигрались в свои протесты, либералы? Довольны?
Могло быть нормальное офисное здание и парковочка, для горожан.
А сейчас сквер бесполезный сделают, которых в городе и так избыток.
Парк в городе летом нужен для тех кто любит попить пивко или водочку на лавочке, паорать в пьяном угаре ночью, устроить дебош и разбой. А зимой это место для своза снега, очень удобно.