На месте незаконной стройки напротив цирка появится сквер

Сегодня, 23 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда появится сквер напротив цирка на Челюскинцев, 50 — в начале 2018 года там пытались начать стройку и рубили деревья.

Анатолий Локоть объяснил, что участок в начале года передали из федеральной собственности в муниципальную — теперь город может распоряжаться им.

«21 января был подписан акт в собственность Новосибирска. <...>

Мы отстояли права города на сквер. <...> очень важно, что эта зеленая зона вернется в город.