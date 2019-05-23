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Город

На месте незаконной стройки напротив цирка появится сквер

Городские власти забрали участок себе

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На месте деревьев в начале прошлого года пытались начать стройку

Фото: yandex.ru/maps

Сегодня, 23 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда появится сквер напротив цирка на Челюскинцев, 50 — в начале 2018 года там пытались начать стройку и рубили деревья.

Анатолий Локоть объяснил, что участок в начале года передали из федеральной собственности в муниципальную — теперь город может распоряжаться им.

«21 января был подписан акт в собственность Новосибирска. <...> 

Мы отстояли права города на сквер. <...> очень важно, что эта зеленая зона вернется в город. 

Сроки конкретные не назову, есть вопросы по финансированию "за чей счет", потому что в бюджете этих средств не заложено, но есть намерение восстановительные работы за летний период произвести», 

— сообщил мэр Новосибирска.

В начале 2018 года стало известно, что на улице Челюскинцев началась стройка — там начали строить одноэтажное здание с парковкой. После этого активисты вышли на пикет против строительства. А через некоторое время территориальное управление Росимущества по Новосибирской области заявило о незаконности строительства одноэтажного здания на улице Челюскинцев напротив цирка. Оказалось, что разрешение на стройку застройщик получил уже после того, как у него истёк договор аренды.

Елена Громкова, Анастасия Нефёдова
Скриншот yandex.ru/maps

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ТЕКСТ

Елена Громкова
Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

сквер

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КОММЕНТАРИИ (22)

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Голос России
23 мая 2019 в 12:16

Ну что, доигрались в свои протесты, либералы? Довольны?
Могло быть нормальное офисное здание и парковочка, для горожан.
А сейчас сквер бесполезный сделают, которых в городе и так избыток.

av-tar
23 мая 2019 в 12:24

Парк в городе летом нужен для тех кто любит попить пивко или водочку на лавочке, паорать в пьяном угаре ночью, устроить дебош и разбой. А зимой это место для своза снега, очень удобно.

С той стороны
23 мая 2019 в 12:18

Хочешь зелени , живи в деревне... . а город он и есть город.. . хотят в удобствах жить и леса вокруг были... А так, молодчик локоть голосовать за КПРФ надо на выборах.. !