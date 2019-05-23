Фото: во дворах Новосибирска распустились тюльпаны

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Очевидцы заметили цветы в Октябрьском районе
В Новосибирске начали распускаться цветы на клумбах
В Новосибирске начали распускаться тюльпаны — очевидцы рассказывают, что видели их в Октябрьском районе города.
«Снимал по адресу Адриена Лежена между домами 29/1 и 29», — написал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» автор фото Алексей Шингареев.
Цветы появились на прошлой неделе. Тюльпаны также заметили во дворах на улице Федосеева.
В начале мая в Новосибирске начала цвести черёмуха.
Елена Громкова
Фото Алексея Шингареева (1), vk.com/ryadom_zolotayaniva (2)