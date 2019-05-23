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Весна

Фото: во дворах Новосибирска распустились тюльпаны

Очевидцы заметили цветы в Октябрьском районе

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В Новосибирске начали распускаться цветы на клумбах

Фото: Алексей Шингареев

В Новосибирске начали распускаться тюльпаны — очевидцы рассказывают, что видели их в Октябрьском районе города.

«Снимал по адресу Адриена Лежена между домами 29/1 и 29», — написал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» автор фото Алексей Шингареев.

Цветы появились на прошлой неделе. Тюльпаны также заметили во дворах на улице Федосеева.

В начале мая в Новосибирске начала цвести черёмуха.

Елена Громкова
Фото Алексея Шингареева (1), vk.com/ryadom_zolotayaniva (2)

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ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

тюльпаныцветы

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КОММЕНТАРИИ (2)

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Kotofeevna
23 мая 2019 в 10:42

Давно уже распустились, новость ни о чем.

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Директор Завода (Ржака)
23 мая 2019 в 10:40

Всегда возникает вопрос к этим вездесущим очевидцам: зачем вы свои опусы отправляете на НГС?