«Ниссан» влетел в фонарный столб возле цирка: пострадали водитель и пассажирка
Автоинспекторы показали фотографии с места ДТП
В ночь на среду, 23 мая, Nissan Skyline врезался в фонарный столб возле Новосибирского цирка: в ГИБДД сообщают о двух пострадавших.
ДТП случилось в 3:20 возле здания цирка на улице Челюскинцев, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.
«Водитель 1990 года рождения, <…> управляя автомобилем Nissan Skyline, следовал по улице Челюскинцев со стороны улицы Советской в сторону Нарымской и в пути следования <…> совершил наезд на препятствие — световую опору», — описала происшествие автоинспектор.
По её данным, в ДТП пострадали водитель и 20-летняя пассажирка «Ниссана». Врачи оказали им помощь и отпустили домой. Точной информацией о диагнозах пострадавших в ГИБДД не располагают.
В прошлом месяце возле цирка случилась ещё одно серьёзное ночное ДТП — Subaru Legacy сначала налетел на бордюрный камень, а потом врезался в светофор.