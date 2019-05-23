«Ниссан» влетел в фонарный столб возле цирка: пострадали водитель и пассажирка

Автоинспекторы показали фотографии с места ДТП

От удара о столб машина получила серьёзные повреждения
От удара о столб машина получила серьёзные повреждения


В ночь на среду, 23 мая, Nissan Skyline врезался в фонарный столб возле Новосибирского цирка: в ГИБДД сообщают о двух пострадавших.


ДТП случилось в 3:20 возле здания цирка на улице Челюскинцев, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


«Водитель 1990 года рождения, <…> управляя автомобилем Nissan Skyline, следовал по улице Челюскинцев со стороны улицы Советской в сторону Нарымской и в пути следования <…> совершил наезд на препятствие — световую опору», — описала происшествие автоинспектор.


По её данным, в ДТП пострадали водитель и 20-летняя пассажирка «Ниссана». Врачи оказали им помощь и отпустили домой. Точной информацией о диагнозах пострадавших в ГИБДД не располагают.


В автоинспекции добавили, что не проверяли водителя на состояние опьянения, так как сразу после ДТП его увезли врачи
В автоинспекции добавили, что не проверяли водителя на состояние опьянения, так как сразу после ДТП его увезли врачи


В прошлом месяце возле цирка случилась ещё одно серьёзное ночное ДТП — Subaru Legacy сначала налетел на бордюрный камень, а потом врезался в светофор

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