«Ниссан» влетел в фонарный столб возле цирка: пострадали водитель и пассажирка

От удара о столб машина получила серьёзные повреждения





В ночь на среду, 23 мая, Nissan Skyline врезался в фонарный столб возле Новосибирского цирка: в ГИБДД сообщают о двух пострадавших.







ДТП случилось в 3:20 возле здания цирка на улице Челюскинцев, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.







«Водитель 1990 года рождения, <…> управляя автомобилем Nissan Skyline, следовал по улице Челюскинцев со стороны улицы Советской в сторону Нарымской и в пути следования <…> совершил наезд на препятствие — световую опору», — описала происшествие автоинспектор.







По её данным, в ДТП пострадали водитель и 20-летняя пассажирка «Ниссана». Врачи оказали им помощь и отпустили домой. Точной информацией о диагнозах пострадавших в ГИБДД не располагают.





В автоинспекции добавили, что не проверяли водителя на состояние опьянения, так как сразу после ДТП его увезли врачи





В прошлом месяце возле цирка случилась ещё одно серьёзное ночное ДТП — Subaru Legacy сначала налетел на бордюрный камень, а потом врезался в светофор.