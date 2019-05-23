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usd 64.42
eur 71.84
Спорт

Город фитоняшек: Новосибирск оказался лидером по концентрации спортзалов

За год интерес новосибирцев к спорту вырос на 4%

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За последний год новосибирцы стали чаще искать в 2ГИС фитнес-клубы и тренажёрные залы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирск занимает ведущее место среди российских городов-миллионников по концентрации фитнес-центров — к такому выводу пришли аналитики компании «2ГИС».

«На 100 тысяч жителей одного российского миллионника в среднем приходится 15 фитнес-клубов. Самая высокая концентрация в Новосибирске — 22 спортзала на 100 тысяч жителей. Следом идут Челябинск — 20 клубов на 100 тысяч горожан. В Перми и Екатеринбурге по 19 клубов. А меньше всего клубов в пересчёте на 100 тысяч жителей в Москве и Казани — всего по 10», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании «2ГИС».

По её данным, сейчас в Новосибирске насчитывается 347 фитнес-клубов — по сравнению с маем прошлого года их количество увеличилось на 7%. Интерес к спорту у горожан также растёт — специалисты компании выяснили это, проанализировав запросы пользователей, которые за последний год искали в справочнике 2ГИС фитнес-центры и тренажёрные залы. 

«За год поток запросов о фитнес-клубах и тренажёрных залах в городах-миллионниках вырос на 15%. Самый большой всплеск интереса в Москве — 43%, заметное увеличение в Волгограде — 37% и Санкт-Петербурге — 30%. Омск — единственный миллионник c отрицательной динамикой. Здесь за год интерес горожан к фитнесу сократился на 10%. В Новосибирске и Челябинске динамика положительная, но интерес, в целом, ниже общероссийского — число горожан, которые ищут фитнес-клубы в 2ГИС, выросло на 4% и 6% за год соответственно», — говорится в результатах исследования.

В пресс-службе уточнили, что только в мае 2019 года фитнес-клубами и тренажёрными залами Новосибирска интересовались больше 57 тысяч пользователей справочника.

Уже на следующей неделе в Новосибирском театре оперы и балета пройдёт церемония вручения Народной премии НГС — в числе прочих победителей организаторы наградят и один из фитнес-центров города.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (36)

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Escobar-zero
23 мая 2019 в 08:52

Город лентяек и содержанок; ходят от нечего делать днём ; а ночью в Максимилианс...

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Директор Завода (Ржака)
23 мая 2019 в 08:55

Город дутых кукол.

789456
23 мая 2019 в 09:21

Знаком с одной фитоняжкой, так вот она почти час тратит в пробках добираясь до зала что бы там 40 минут позаниматься и потом еще столько же что бы вернуться обратно, и за это платит большие деньги, не маразм ли?