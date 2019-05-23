Новосибирец выпустил книгу коротких рассказов, которая будет продаваться в нескольких странах

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Он начал писать только год назад
Книга вышла тиражом 2 тысячи экземпляров
Московское издательство «АСТ» выпустило книгу коротких рассказов новосибирского писателя Александра Бессонова, которая скоро поступит в книжные магазины России, Казахстана и Белоруссии. По словам автора, писать прозу он начал только год назад.
— Прошлой весной прочитал книгу Джулии Кэмерон «Путь художника». Она говорит, что если вы будете вставать на час раньше и писать то, что в мозгу, то у вас будет всё хорошо. Я решил попробовать и до сих пор не могу остановиться. То есть я стал вставать на час раньше и писать по короткому очерку. Потом начал выкладывать в соцсети, и пошло-поехало. <...> Первый рассказ я выложил [в соцсети] в прошлом июле. А потом Татьяна Лазарева в пятницу вечером репостнула мой рассказ под названием «Граф Монте-Кристо» со словами: «Советую молодого автора на выходных». Я себя не считал молодым автором до этого, а потом пришлось считать, потому что начался интерес к моей персоне. Очень много читателей начали добавлять меня в друзья, подписываться и комментировать. Был очень большой отклик. И тогда я понял, что это людям интересно, — рассказал корреспонденту НГС Александр Бессонов.
После этого писатель начал общаться с некоторыми подписчиками. И одна из них попросила разрешения порекомендовать его для проекта «Беспринципные чтения». Спустя некоторое время с автором связались представители издательства.
— Главный редактор спросил, есть ли у меня еще рассказы. Я сказал: «Полно, каждое утро пишу по одному». И я прислал ему три рассказа. И после он мне написал, что рассказы «зашли». На меня вышли редакторы проекта. Сказали формировать книгу. <...> Через два месяца подтвердили и подписали договор, — объяснил Александр.
В книге собраны и юмористические, и серьёзные рассказы, рассчитанные на очень широкую аудиторию. Сейчас книга «Чарли» вышла тиражом 2 тысячи экземпляров. За два дня было продано 1200 штук. По словам Александра, пока в основном это читатели из социальных сетей. Но совсем скоро издание появится в книжных магазинах крупных торговых сетей.
В конце прошлого года молодой новосибирский писатель Денис Калдаев победил в крупном литературном конкурсе и выпустил книгу о вымышленном государстве.
Александра Трофименко
Фотографии предоставлены Александром Бессоновым