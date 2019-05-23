Новосибирцы рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы

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Каждый десятый проводит в дороге от одного часа до двух
Больше половины горожан добираются до работы на общественном транспорте
Почти половина новосибирцев тратит на дорогу до работы по часу ежедневно, — к такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросившие 940 жителей Новосибирска.
По данным портала, 37% сибиряков тратят на дорогу в районе получаса, а 12% горожан добираются до работы от часа до двух. 2% новосибирцев рассказали, что дорога по утрам отнимает у них больше двух часов.
Как сообщили в пресс-службе Зарплаты.ру, больше половины жителей города едут на работу на общественном транспорте — таких оказалось 52%, 31% — на личном автомобиле, а 2% — на служебном транспорте. 15% жителей Новосибирска предпочитают утром прогуляться пешком.
Больше половины горожан по пути на работу слушают музыку — 54%. При этом большинство опрошенных — 70% — отметили, что стараются не думать о рабочих задачах ранним утром.
«Как показало наше исследование, больше остальных решать рабочие вопросы утром любят руководители, а также представители таких сфер, как бухгалтерия и финансы, строительство и недвижимость, образование и наука. Смотреть и слушать образовательный контент предпочитают также представители финансовой сферы, а еще работники маркетинга, рекламы и PR, IT-шники. А вот меньше думать о работе ранним утром стараются представители сферы продаж», — отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.
В апреле мэр Новосибирска Анатолий Локоть снялся в ролике о своей поездке на общественном транспорте — он отправился в микрорайон «Чистая Слобода» на метро и трамвае. Дорога от работы до «Чистой слободы» заняла у него всего лишь час — тогда глава города удивился, почему новосибирцы предпочитают машины, а не метро и трамваи.
Анастасия Нефёдова
Фото Татьяны Фатеевой
37 процентов - в районе получаса? Вы прямо у офиса на Ленина опрос что ли проводили? Съездили бы в Ипотечинск, там 80 процентов бы сказали, что "от часа до двух"...
Я 8 минут трачу, потому что уехал из Новосибирска.
Сейчас вернулся на побывку, так трачу на пробки часа по 3 минимум в день.
Это ужОс.