Новосибирцы рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы

Почти половина новосибирцев тратит на дорогу до работы по часу ежедневно, — к такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросившие 940 жителей Новосибирска.

По данным портала, 37% сибиряков тратят на дорогу в районе получаса, а 12% горожан добираются до работы от часа до двух. 2% новосибирцев рассказали, что дорога по утрам отнимает у них больше двух часов.



Как сообщили в пресс-службе Зарплаты.ру, больше половины жителей города едут на работу на общественном транспорте — таких оказалось 52%, 31% — на личном автомобиле, а 2% — на служебном транспорте. 15% жителей Новосибирска предпочитают утром прогуляться пешком.