«Тойота» одолела: Новосибирск наводнили новые «Камри» за 2 миллиона рублей

Только с начала года в городе продали 150 штук Toyota Camry

Camry пользуется высоким спросом у новосибирцев
Camry пользуется высоким спросом у новосибирцев


В Новосибирской области Toyota за январь-апрель 2019 года продала новый седан Camry в количестве 150 штук, это на 50% больше, чем за первые 4 месяца 2018 года (100 штук). Выросли и продажи Toyota Land Cruiser Prado: с 89 до 96 штук. В целом марка Toyota показывает в Новосибирске рост гораздо выше рынка.


«За 4 месяца 2019 года продано 477 автомобилей Toyota. В 2018 году за 4 месяца продано 374 машины, рост на 27,5%», — уточнила НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода. 


Российские продажи Toyota за январь-апрель составили 30 074 машины, рост на 2%. Лидер спроса — седан Camry. Автомобиль в базовой версии с автоматом и 2-литровым мотором стоит 1 573 000 рублей, однако большинство клиентов выбирают оснащенные комплектации с 2,5-литровым мотором стоимостью под 2 миллиона рублей. В топовой версии с 3,5-литровым двигателем машина стоит 2 499 000 рублей.


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