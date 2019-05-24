Учёный попросил сделать «зебру» в Академгородке. Власти отказали, потому что у дороги нет тротуара

Сейчас сотрудники научных институтов вынуждены перебегать проезжую часть перед автомобилями





Молодой учёный из новосибирского Академгородка Владислав Шикалов попросил ГИБДД сделать пешеходный переход на улице Институтской — на его обращение ответили в мэрии, сообщив, что не будет делать «зебру», потому что на улице нет тротуаров.





«В феврале написал обращение на сайт ГИБДД города с просьбой сделать нерегулируемый пешеходный переход на улице Институтской между корпусами 4/8 и 4/19, потому что невозможно было нормально перейти дорогу. Поток машин там бывает достаточно плотный, в итоге бывает стоишь по паре минут и ждёшь, чтобы перейти. А если осень, весна, дождь — мало того что не пропустят, так ещё и водой окатят. По закону до ближайшего перехода должно быть более 300 метров [до ближайшего пешеходного перехода], тогда могут сделать. В этом случае было 400 метров, так что всё по правилам», — рассказал НГС Владислав Шикалов.





Учёный добавил, что под колёсами автомобилей на Институтской часто гибнут зайцы, которые обитают в лесах Академгородка.





19 марта новосибирцу пришёл ответ от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, где ему объяснили, что на этом участке невозможно обустроить переход, так как там нет тротуара.





«Обустройство пешеходного перехода в указанном месте противоречит требованиям нормативных документов, предъявляемых к переходам данного типа. Организация нерегулируемого пешеходного перехода будет возможна после проведения работ по благоустройству — строительству подходов и тротуаров», — говорится в ответе мэрии.





Спустя два месяца ситуация на Институтской не изменилась. Вместе со своей девушкой Александрой Владислав Шикалов снял видео, где показал плотный поток автомобилей после окончания рабочего дня вечером 22 мая.









Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии о планах и сроках благоустройства улицы Институтской в Академгородке — в этом году тротуар там не появится.





«Проведение работ по благоустройству улиц Институтской будет рассмотрено при формировании планов на 2020 год после определения лимитов финансирования. В план в первую очередь включаются участки дорог, определенные наказами избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска, голосованием жителей "Выбери дорогу для ремонта", и участки, не отвечающие транспортно-эксплуатационным характеристикам», — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Новосибирцы нередко сталкиваются с неожиданными объяснениями властей, когда просят их заняться благоустройством или развитием транспортной сети. Например, ранее власти региона отказались продлевать автобусный маршрут до коттеджного посёлка «Горки Академпарка» из-за того, что вдоль дороги к жилому комплексу нет фонарей. Мэрия Новосибирска в свою очередь не стала асфальтировать дорогу в посёлке Кирова — чтобы попасть в школу, детям приходится обходить лужи и грязь по теплотрассе, которая местами проходит над 10-метровым обрывом.