В Новосибирск приехала колонна китайских байкеров

Участники российско-китайского мотопробега проведут в Новосибирске один день, а затем поедут в Омск

Участники пробега сфотографировались на площади Ленина, а потом поехали по музеям и на Монумент Славы





Вечером в среду, 22 мая, в Новосибирск из Кемерово приехали участники российско-китайского мотопробега «Дорога дружбы». Девять байков можно было заметить на площади Ленина.





Из девяти участников пробега восемь китайских участников. Их встречали новосибирские байкеры.





«Они едут из Китая, с Востока. Следующие города — Омск, потом Курган, Челябинск», — рассказал корреспонденту НГС президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.









Весь день 23 мая байкеры будут посещать музеи Новосибирска: «Россия — Моя история», «Ретро 54», а также приедут на Монумент Славы. Послезавтра утром байкеры отправятся в Омск. Конечная точка мотопробега — Санкт-Петербург.





Российско-китайский мотопробег «Дорога дружбы» посвящен 70-летию установлению дипломатических отношений между Китаем и Россией.





На прошлых выходных новосибирские байкеры открыли мотосезон.

