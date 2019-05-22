В Новосибирск приехала колонна китайских байкеров

Участники российско-китайского мотопробега проведут в Новосибирске один день, а затем поедут в Омск

Участники пробега сфотографировались на площади Ленина, а потом поехали по музеям и на Монумент Славы
Участники пробега сфотографировались на площади Ленина, а потом поехали по музеям и на Монумент Славы


Вечером в среду, 22 мая, в Новосибирск из Кемерово приехали участники российско-китайского мотопробега «Дорога дружбы». Девять байков можно было заметить на площади Ленина. 


Из девяти участников пробега восемь китайских участников. Их встречали новосибирские байкеры.


«Они едут из Китая, с Востока. Следующие города — Омск, потом Курган, Челябинск», — рассказал корреспонденту НГС президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.



Весь день 23 мая байкеры будут посещать музеи Новосибирска: «Россия — Моя история», «Ретро 54», а также приедут на Монумент Славы. Послезавтра утром байкеры отправятся в Омск. Конечная точка мотопробега — Санкт-Петербург.


Российско-китайский мотопробег «Дорога дружбы» посвящен 70-летию установлению дипломатических отношений между Китаем и Россией.


На прошлых выходных новосибирские байкеры открыли мотосезон.

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