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eur 71.97
Город

Обманутые дольщики устроили пикет напротив областного правительства

Встать у входа в здание на Красном проспекте, 18 им помешали мойщики окон

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Некоторым долгостроям Новосибирска, например, дому по улице Ивлева, 160 почти 30 лет

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 22 мая, у здания правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18 прошел пикет обманутых дольщиков. Около 15 человек с плакатами выстроились на площадке около Новосибирского художественного музея. Пикетчики утверждают, что у входа в правительство им стоять запретили. 

«Нам не разрешили по одной причине, сказали, что будут мыть окна, что у них договор с 1 мая и по июнь, и поэтому в целях нашей безопасности они решили нам не согласовать [это место]. И хотели согласовать митинг возле "Глобуса". Мы были против <…>. Мы не хотим возле театра, потому что там всё-таки люди идут отдыхать. Мы не хотим абсолютно настраивать новосибирцев против себя», — рассказала корреспонденту НГС организатор пикета Татьяна Тужина.

Организаторы пикета отказались от площадки возле театра «Глобус», боясь вызвать негативную реакцию у горожан

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Во время проведения пикета мойщиков окон правительства не было. Но обманутые дольщики пытались привлечь к себе внимание властей.

Обманутые дольщики требуют личного приема губернатора и проведения круглого стола по их проблеме

Фото: Ольга Бурлакова

На площадке у музея с плакатами стояли обманутые дольщики домов на Ивлева, 160, Связистов, 13/1, Петухова, 6/6, Кропоткина, 104 и стройки в Новолуговом.

В конце марта обманутые дольщики выходили на митинг в сквере на Орджоникидзе. 

Александра Бруня
Фото Ольги Бурлаковой

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КОММЕНТАРИИ (25)

Вова не П
22 мая 2019 в 17:58

Не дольщики - а инвесторы. Не обманутые - а те у которых инвестиции не оправдали ожидания

Сергей
22 мая 2019 в 18:01

Сами то думали головой когда в долю вступали?! А теперь правды какой-то добиваются!

с богаткова
22 мая 2019 в 17:58

Халявщики. Идите и работайте. Государство вам ничего не должно.