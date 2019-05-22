Обманутые дольщики устроили пикет напротив областного правительства

Сегодня, 22 мая, у здания правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18 прошел пикет обманутых дольщиков. Около 15 человек с плакатами выстроились на площадке около Новосибирского художественного музея. Пикетчики утверждают, что у входа в правительство им стоять запретили.



«Нам не разрешили по одной причине, сказали, что будут мыть окна, что у них договор с 1 мая и по июнь, и поэтому в целях нашей безопасности они решили нам не согласовать [это место]. И хотели согласовать митинг возле "Глобуса". Мы были против <…>. Мы не хотим возле театра, потому что там всё-таки люди идут отдыхать. Мы не хотим абсолютно настраивать новосибирцев против себя», — рассказала корреспонденту НГС организатор пикета Татьяна Тужина.

