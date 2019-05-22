Обманутые дольщики устроили пикет напротив областного правительства

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Встать у входа в здание на Красном проспекте, 18 им помешали мойщики окон
Некоторым долгостроям Новосибирска, например, дому по улице Ивлева, 160 почти 30 лет
Сегодня, 22 мая, у здания правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18 прошел пикет обманутых дольщиков. Около 15 человек с плакатами выстроились на площадке около Новосибирского художественного музея. Пикетчики утверждают, что у входа в правительство им стоять запретили.
«Нам не разрешили по одной причине, сказали, что будут мыть окна, что у них договор с 1 мая и по июнь, и поэтому в целях нашей безопасности они решили нам не согласовать [это место]. И хотели согласовать митинг возле "Глобуса". Мы были против <…>. Мы не хотим возле театра, потому что там всё-таки люди идут отдыхать. Мы не хотим абсолютно настраивать новосибирцев против себя», — рассказала корреспонденту НГС организатор пикета Татьяна Тужина.
Во время проведения пикета мойщиков окон правительства не было. Но обманутые дольщики пытались привлечь к себе внимание властей.
На площадке у музея с плакатами стояли обманутые дольщики домов на Ивлева, 160, Связистов, 13/1, Петухова, 6/6, Кропоткина, 104 и стройки в Новолуговом.
В конце марта обманутые дольщики выходили на митинг в сквере на Орджоникидзе.
Александра Бруня
Фото Ольги Бурлаковой
Не дольщики - а инвесторы. Не обманутые - а те у которых инвестиции не оправдали ожидания
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