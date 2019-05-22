«Будем обращаться к ним за помощью»: зачем у новосибирцев собирают подписи за Локтя

Анкеты с призывом поддержать Анатолия Локтя стали раздавать сегодня

По словам второго секретаря Новосибирского обкома КПРФ, подписи в анкетах юридической силы не имеют
По словам второго секретаря Новосибирского обкома КПРФ, подписи в анкетах юридической силы не имеют


Движение «Наш мэр — Локоть!» подтвердило причастность к раздаче подписных листов в поддержку действующего мэра на сентябрьских выборах — по словам участников движения, анкеты не имеют никакой юридической силы. Ранее глава движения Александр Козлов отрицал связь с анкетами и называл их распространение провокацией.


Как сообщил корреспонденту НГС один из участников движения, второй секретарь обкома КПРФ и вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов, листовки стали распространять сегодня. 


«Мы приняли решение о поддержке в выдвижении кандидатуры Анатолия Евгеньевича. И сегодня партийные организации начали сбор подписей. 


Он (сбор подписей. — Прим. ред.) будет проходить у нас, ряд пикетов заявлен. Он будет проходить и в общественных местах. Мы обращаемся к нашим сторонникам. [Сбор] начался сегодня, действительно. По партийным организациям, по ветеранским, по тем, другим», — сказал Ренат Сулейманов.


По его словам, подписи ставить необязательно — их собирают добровольно. 


«Эта процедура не имеет юридической стороны, поскольку это не сбор подписей для выдвижения, а некая форма общественной поддержки накануне выборов», — объяснил Ренат Сулейманов.


Вице-спикер горсовета также уточнил, что эти анкеты будут использоваться для анализа количества сторонников мэра.


«Естественно, это имеет и общественно-политическое значение, сколько подпишут. Мы это объявим, скрывать не будем. Мы рассматриваем этих людей как наших сторонников. (НГС: Будут ли подписавшимся звонить перед выборами?) Дальше мы посмотрим, но возможно, что к кому-то мы будем обращаться за помощью, за поддержкой, мы так обычно делаем», — сказал Ренат Сулейманов.


Подписные листы в поддержку Анатолия Локтя на грядущих сентябрьских выборах начали раздавать сегодня — их получили не только бюджетники, но и работники частных компаний.


Ранее мэр Новосибирска сообщал, что готов принять участие в выборах мэра, но лишь при условии, что его поддержат горожане.


Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году: кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, работавший тогда депутатом Госдумы, набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%. 

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