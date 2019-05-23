В Новосибирске начали торговать лесным растением, из которого в Москве делают дорогие закуски

Папоротник пригоден в пищу только очень короткий период после того, как его побеги появятся из-под земли





Уличные торговцы в Новосибирске начали предлагать молодой папоротник. Сезон, пока его побеги пригодны в пищу, продлится всего пару недель.







Торговцы папоротником появились на стихийном рынке вблизи от Центрального рынка. Небольшая связка побегов стоит здесь 30 рублей.





Продавцы уверяют, что собрали побеги сами в лесах в районах области. По их словам, сезон папоротника очень короток — при наступлении тепла скрученные побеги быстро раскрываются, превращаясь в молодые растения, которые уже практически непригодны в пищу.







Пучок папоротника стоит порядка 30 рублей





По словам торговцев, в основном покупатели говорят, что папоротник просто жарят с добавлением чеснока, лука и реже грибов. Некоторые любят солить папоротник впрок.





Один из торговцев, приехавший из Тогучина, рассказал, что предпочитает мариновать папоротник так же, как огурцы или помидоры.







Жареный папоротник с белыми грибами в московском ресторане Krombacher за 640 рублей





Приготовленный разными способами молодой папоротник является популярным блюдом корейской кухни, откуда он и вошёл в современную сибирскую кухню. Жареный папоротник с белыми грибами, например, есть в меню открывшегося недавно в Москве нового ресторана компании Дениса Иванова. По словам управляющего авторскими ресторанами компании Артура Ганагина, для столичной публики это блюдо оказалось совершенно незнакомым.





Молодой папоротник собирают весной, едва его побеги появятся из-под земли. Это не первые дикоросы, которые появились в продаже в Новосибирске. Ещё в начале мая уличные торговцы начали продавать сморчки, а ещё раньше — черемшу.