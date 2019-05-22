Школьников вывели из гимназии на Богдана Хмельницкого после звонка о бомбе

По словам очевидцев, сейчас школьники и работники находятся в ДК имени Горького

По словам очевидцев, поступило сообщение о бомбе





Сегодня, 22 мая, из гимназии № 12 в Калининском районе Новосибирска эвакуировали учеников.





Мама одной из учениц сообщила в редакцию НГС, что в школу пришло сообщение о заложенной бомбе.





«Дочь учится в 12-й гимназии на улице Богдана Хмельницкого, позвонила, сказала, что всех вывели на улицу, так как пришло сообщение о том, что в школе бомба», — сообщила читательница НГС.





Она добавила, что сейчас все ученики школы находятся в ДК имени Горького с учителями и директором.





В пресс-службе областного управления МЧС России корреспонденту НГС подтвердили, что в ведомство поступило сообщение о минировании здания на улице Богдана Хмельницкого, 37 (в нём находится гимназия № 12 . — Прим. ред.).





В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сейчас информация о происшествии уточняется.



