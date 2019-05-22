Школьников вывели из гимназии на Богдана Хмельницкого после звонка о бомбе

По словам очевидцев, сейчас школьники и работники находятся в ДК имени Горького

По словам очевидцев, поступило сообщение о бомбе 
По словам очевидцев, поступило сообщение о бомбе 


Сегодня, 22 мая, из гимназии № 12 в Калининском районе Новосибирска эвакуировали учеников. 


Мама одной из учениц сообщила в редакцию НГС, что в школу пришло сообщение о заложенной бомбе. 


«Дочь учится в 12-й гимназии на улице Богдана Хмельницкого, позвонила, сказала, что всех вывели на улицу, так как пришло сообщение о том, что в школе бомба», — сообщила читательница НГС. 


Она добавила, что сейчас все ученики школы находятся в ДК имени Горького с учителями и директором.


В пресс-службе областного управления МЧС России корреспонденту НГС подтвердили, что в ведомство поступило сообщение о минировании здания на улице Богдана Хмельницкого, 37 (в нём находится гимназия № 12. — Прим. ред.). 


В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сейчас информация о происшествии уточняется. 


На прошлой неделе из школы № 4 на улице Достоевского в Центральном районе Новосибирска вывели учеников из-за антитеррористических учений. 

Прочтений: 1310

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено