Все в объезд: улицы в центре Новосибирска перекроют на 3 часа ради велопробега

Машины не смогут проехать по Красному проспекту, Октябрьской магистрали и улице Кирова

Стартовать и финишировать велосипедисты будут на площади Пименова у ГПНТБ
Стартовать и финишировать велосипедисты будут на площади Пименова у ГПНТБ


В воскресенье, 26 мая, в Новосибирске пройдёт массовый велопробег — ради него перекроют Красный проспект, Октябрьскую магистраль и улицу Кирова.


Проект постановления мэрии о проведении велопробега появился сегодня, 22 мая, на сайте мэрии.


Как следует из этого документа, велопробег продлится два часа — с 15:00 до 17:00. Он начнётся после культурно-массовой программы на площади Пименова.


Велосипедисты проедут от ГПНТБ до станции метро «Красный проспект», а потом развернутся и проделают обратный путь, сообщают в группе события в соцсети «ВКонтакте» организаторы велопробега — общественное движение «Привет, велосипед!» и «Тинькофф Банк».


Согласно проекту постановления мэрии, из-за проведения спортивного праздника в период с 14:00 до 17:00 в городе перекроют участки улиц, по которым поедут велосипедисты. Таким образом, для других видов транспорта в это время будут недоступны:

— участок улицы Кирова между Восходом и Каменской;

— Октябрьская магистраль на всей её протяжённости;

— участок Красного проспекта между Октябрьской магистралью и улицей Гоголя.


Перекрытия улиц продлятся три часа


Начать культурно-массовую программу перед велопробегом организаторы планируют в 12:00, сообщается в проекте постановления мэрии.


Ранее сервис «Авито» провёл исследование и назвал города России, жители которых больше всего интересуются велосипедами, — в этот список попал и Новосибирск. По данным аналитиков, спрос на велосипеды в Новосибирске за год увеличился на 42,5%

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