В парке «У моря Обского» появится уличный кинотеатр

На открытие сезона будут показывать «Короля Льва»

В парке «У моря Обского» начинается сезон летних уличных кинопоказов 
В парке «У моря Обского» начинается сезон летних уличных кинопоказов 

Организаторы проекта «Зелёный кинотеатр» объявили о начале сезона уличных кинопоказов в парке «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска.


В этом году в пятый раз начнёт работу уличный кинотеатр на ОбьГЭСе на Софийской, 15.


«На открытии сезона смотрим мультфильм "Король Лев", начало показа в 21:00.


Сказочные герои будут раздавать лотерейные билеты для розыгрыша на улицах ОбьГЭСа за сутки до старта "Зеленого кинотеатра" и 25 мая на фестивале "Арбат на ОбьГЭСе", который пройдет на набережной нашего микрорайона в 14:00», — отмечается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».


В парке «У моря Обского» корреспонденту НГС сообщили, что мероприятие будет бесплатным. Планируется, что показы будут идти два раза в месяц.


Как отмечается в группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте», перед началом сеанса пройдет розыгрыш призов и подарочных сертификатов. На сцене парка выступит группа «Эшелон», а также шоу-балет Натальи Бизяевой «Дэнс-Коктейль».


«Кинопоказы бесплатные, буду проходить две субботы в месяц: июнь — 8 и 22, июль — 6 и 20, август — 3 и 17, и закрытие состоится либо 17 августа, либо 31 августа. Закрытие проходит так же, как и открытие с розыгрышем призов и концертной программой», — рассказала корреспонденту НГС организатор проекта София Артюхова. 



На прошлой неделе об открытии уличного театра заявил НГТУ — экран для трансляций установили у входа во второй корпус вуза.

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