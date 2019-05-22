Второе ДТП за день: на Титова произошла массовая авария

На месте работают врачи и сотрудники полиции





Сегодня, 22 мая, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — авария произошла на том же месте, где утром машины снесли дорожный знак.







«Титова — Петропавловская. Буквально пару часов назад растащили прошлую аварию, а сейчас с четырьмя машинами новая авария. <…> Один внедорожник и три легковушки», — рассказала корреспонденту НГС читательница Ирина.







В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции на момент публикации данных об аварии не было.







Как сообщают очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», помощь врачей понадобилась девушке одной из легковых машин, у нее подозревают перелом ноги.





Сегодня это вторая авария на этом перекрестке: утром здесь столкнулись два автомобиля, один из которых снес дорожный знак.