Второе ДТП за день: на Титова произошла массовая авария

На место приехала реанимация

На месте работают врачи и сотрудники полиции
На месте работают врачи и сотрудники полиции


Сегодня, 22 мая, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — авария произошла на том же месте, где утром машины снесли дорожный знак.


«Титова — Петропавловская. Буквально пару часов назад растащили прошлую аварию, а сейчас с четырьмя машинами новая авария. <…> Один внедорожник и три легковушки», — рассказала корреспонденту НГС читательница Ирина.


В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции на момент публикации данных об аварии не было. 


Как сообщают очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», помощь врачей понадобилась девушке одной из легковых машин, у нее подозревают перелом ноги.


Сегодня это вторая авария на этом перекрестке: утром здесь столкнулись два автомобиля, один из которых снес дорожный знак. 

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