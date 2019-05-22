Коммунальщик накинулся на новосибирца, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре

В СГК обещают разобраться в конфликте и починить бордюр

Один из работников компании-подрядчика СГК накинулся на местного жителя с кулаками





Рабочий коммунальных служб попытался отобрать телефон у жителя Кировского района Новосибирска, который пытался сфотографировать автокран, повредивший поребрик на тротуаре, — инцидент попал на камеры видеонаблюдения.





Как рассказал корреспонденту НГС участник конфликта Алексей, случай произошёл во дворе дома на улице Зорге, 255 на Затулинском жилмассиве. Читатель утверждает, что на месте работали сотрудники СГК.





«Там велись работы по ремонту теплотрассы. Я когда подъехал, увидел, что кран стоял на газоне. В это время он начал выезжать.





Смотрю, когда он выезжал назад, асфальт тротуара пошёл волнами прям, а бордюр отклонился.





<...> Проходя мимо водителя, сказал ему: "Ты сам-то видел, что ты натворил?". Он мне ответил, что больше некуда поставить», — рассказал Алексей.





После этого новосибирец сфотографировал крупным планом номер КАМАЗа, чтобы пожаловаться на водителя, а тот кинулся на него с кулаками. Инцидент засняла видеокамера, установленная на доме.





Стычка происходит у скамейки на переднем плане — на 1:15 рабочий пытается отнять телефон у читателя НГС





«Только сфотографировал, отвернулся, слышу, он меня окликнул: "Иди сюда". Я смотрю, он мне не руку пожать идёт. Сумку положил на скамейку, чтобы ноутбук не разбить.





Он подходит и давай у меня телефон из рук вырывать, требуя удалить фотографию. А кто он такой, чтобы это требовать? Началась борьба, он попытался телефон отобрать, но потом вышли соседи, крик подняли — и он отстал»,





— рассказал Алексей.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, работы на этом участке выполнял один из подрядчиков энергокомпании.





«Человек на видео не является сотрудником нашей компании. Однако мы приносим извинения за действия подрядного персонала. Эта ситуация не останется без внимания, до руководства подрядной организации информация доведена. Как нас заверили, будет дана правовая оценка действиям их специалиста», — ответили в СГК на запрос корреспондента НГС.





Кроме того, компания заверила, что повреждённый бордюр восстановят после ремонта теплосетей на этом участке.





В конце марта дорожники ДУЭ-6, занимающиеся уборкой снега на территории улицы Богдана Хмельницкого, во время уборки сломали новую лавочку, установленную недавно. Позднее в мэрии пообещали, что лавочку починят.