Самолёт Аллы Пугачёвой сел в Новосибирске и превратился в памятник

Самолёт летал с 1980 года в России, Восточной Европе и даже в Африке

Сегодня, 22 мая, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился самолёт Ту-134 авиакомпании «Алроса» — он выполнил последний пассажирский рейс из якутского Мирного. Теперь борт, который в конце 1990-х годов был личным самолётом Аллы Пугачёвой, а потом использовался на Крайнем Севере, станет памятником в аэропорту Толмачёво.



Ту-134 приземлился в Толмачёво около полудня Фото: Александр Ощепков / НГС

На самолёте из Мирного прилетели 72 пассажира и 7 членов экипажа. «Алроса» решила передать борт аэропорту Толмачёво после предложения гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, сообщил заместитель главы авиакомпании «Алроса» Сергей Закржевский.

Последний рейс этого самолёта встретили водной аркой Фото: Александр Ощепков / НГС

«Это был один из самых массовых самолётов Советского Союза, затем России и СНГ <...> Я горжусь тем, что в течение 12–14 лет летал на этом самолёте, — рассказал начальник службы грузовых перевозок Толмачёво, бывший пилот Игорь Княжевский. — К счастью, этот самолёт не будет распилен на металлолом. Мы помним свою историю. Я думаю, это правильно», — считает Княжевский.

Самолёт привёз из Мирного 72 пассажира и 7 членов экипажа Фото: Александр Ощепков / НГС

Прилетевший в Новосибирск самолёт с бортовым номером RA-65693 выпущен в 1980 году и за свою историю сменил несколько владельцев: сначала советский «Аэрофлот», затем авиакомпании независимой Латвии и даже перевозчики в Нигерии. До того как попасть в парк «Алросы», ещё в конце 1990-х годов самолёт использовала авиакомпания «Аэрвита» — тогда на нём летала певица Алла Пугачёва.



Так самолёт выглядел в конце 1990-х годов Фото: Александр Даценко / spotters.net.ua

В 1998 году именно на этом Ту-134 Пугачёва, бывшая тогда на пике славы, совершила турне в поддержку своего сверхпопулярного альбома «Да!». Именно на этом альбоме и вышла песня «Позови меня с собой» сибирячки Татьяны Снежиной.

Тогда на носу самолёта красовалась имя примадонны — Алла — и логотипы спонсоров турне.



Ту-134 больше не будет возить пассажиров, но он остался у государственных ведомств, например у военных и спасателей Фото: Александр Ощепков / НГС

Узкофюзеляжный Ту-134 имеет компоновку рядов 2+2 Фото: Александр Ощепков / НГС

Архивные видео с этим самолётом снимали в Нижнем Новгороде, Казани, Харькове — у трапа Ту-134 Пугачёву всегда ждали толпы журналистов, а примадонна садилась в непременный лимузин и покидала аэропорт.

Ту-134 больше не будет использоваться на пассажирских рейсах. «Алроса» была последней гражданской авиакомпанией с такими типов воздушного судна. Но в парке государственных ведомств такие ещё остались, в том числе остроносая модификация Ту-134-УБЛ, на которых готовят экипажи для стратегических бомбардировщиков Ту-22М.



Из самолёта в последний раз выходят стюардессы Фото: Александр Ощепков / НГС

В аэропорту Толмачёво Ту-134 станет новым экспонатом музея, который создаётся последние несколько лет. Пока самолёт Пугачёвой стоит на стоянке у терминала — в него сегодня пускали учеников из Сибирского кадетского корпуса и студентов Новосибирского авиационного колледжа.



В этой кабине бывала и Алла Пугачёва Фото: Александр Ощепков / НГС

На территории аэропорта уже установлены три самолёта: Ту-154, переданный авиакомпанией «Сибирь» (сейчас — S7), стоит у кольца на подъездной дороге к Толмачёво. Рядом с административным зданием аэропорта установлен широкофюзеляжный Ил-86, также летавший в парке «Сибири».

