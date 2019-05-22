Самолёт Аллы Пугачёвой сел в Новосибирске и превратился в памятник

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Ту-134, выпущенный в 1980 году, совершил последний гражданский рейс — НГС побывал на его борту
Самолёт летал с 1980 года в России, Восточной Европе и даже в Африке
Сегодня, 22 мая, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился самолёт Ту-134 авиакомпании «Алроса» — он выполнил последний пассажирский рейс из якутского Мирного. Теперь борт, который в конце 1990-х годов был личным самолётом Аллы Пугачёвой, а потом использовался на Крайнем Севере, станет памятником в аэропорту Толмачёво.
На самолёте из Мирного прилетели 72 пассажира и 7 членов экипажа. «Алроса» решила передать борт аэропорту Толмачёво после предложения гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, сообщил заместитель главы авиакомпании «Алроса» Сергей Закржевский.
«Это был один из самых массовых самолётов Советского Союза, затем России и СНГ <...> Я горжусь тем, что в течение 12–14 лет летал на этом самолёте, — рассказал начальник службы грузовых перевозок Толмачёво, бывший пилот Игорь Княжевский. — К счастью, этот самолёт не будет распилен на металлолом. Мы помним свою историю. Я думаю, это правильно», — считает Княжевский.
Прилетевший в Новосибирск самолёт с бортовым номером RA-65693 выпущен в 1980 году и за свою историю сменил несколько владельцев: сначала советский «Аэрофлот», затем авиакомпании независимой Латвии и даже перевозчики в Нигерии. До того как попасть в парк «Алросы», ещё в конце 1990-х годов самолёт использовала авиакомпания «Аэрвита» — тогда на нём летала певица Алла Пугачёва.
В 1998 году именно на этом Ту-134 Пугачёва, бывшая тогда на пике славы, совершила турне в поддержку своего сверхпопулярного альбома «Да!». Именно на этом альбоме и вышла песня «Позови меня с собой» сибирячки Татьяны Снежиной.
Тогда на носу самолёта красовалась имя примадонны — Алла — и логотипы спонсоров турне.
Архивные видео с этим самолётом снимали в Нижнем Новгороде, Казани, Харькове — у трапа Ту-134 Пугачёву всегда ждали толпы журналистов, а примадонна садилась в непременный лимузин и покидала аэропорт.
Ту-134 больше не будет использоваться на пассажирских рейсах. «Алроса» была последней гражданской авиакомпанией с такими типов воздушного судна. Но в парке государственных ведомств такие ещё остались, в том числе остроносая модификация Ту-134-УБЛ, на которых готовят экипажи для стратегических бомбардировщиков Ту-22М.
В аэропорту Толмачёво Ту-134 станет новым экспонатом музея, который создаётся последние несколько лет. Пока самолёт Пугачёвой стоит на стоянке у терминала — в него сегодня пускали учеников из Сибирского кадетского корпуса и студентов Новосибирского авиационного колледжа.
На территории аэропорта уже установлены три самолёта: Ту-154, переданный авиакомпанией «Сибирь» (сейчас — S7), стоит у кольца на подъездной дороге к Толмачёво. Рядом с административным зданием аэропорта установлен широкофюзеляжный Ил-86, также летавший в парке «Сибири».
Ещё один Ту-154 стоит на перроне аэропорта — этот легендарный самолёт совершил вынужденную посадку в Республике Коми 7 сентября 2010 года. Авиалайнер с бортовым номером RA-85684 выполнял рейс Удачный — Москва, но через 3,5 часа после взлёта на борту произошла полная потеря электропитания, которая привела к отключению бортовых навигационных систем. При посадке на взлётной полосе, которая была давно выведена из эксплуатации, не освещена и не пригодна для самолётов типа Ту-154, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова, Александра Даценко / spotters.net.ua
Видео канал ey0483 / youtube.com
Вот тогда пилоты умели летать, не то что сейчас автопилот отказал и все, приземлится нормально не могут...
Какой же это музей? Это просто вечная парковка самолетов-ветеранов. Причем разбросанная по, далеко не маленькой территории аэропорта. Многие даже не знают где стоит Ил-86. Нужно выделенное место для музея. Чтобы все самолеты стояли рядом, чтобы можно было зайти внутрь, посидеть в пассажирских креслах, заглянуть в кабину пилотов. Ну и, соответственно, брать плату за посещение музея. Думаю, что желающих посетителей будет не мало.