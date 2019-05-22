Не слипнется: власти заказали 400 банок мёда в банках с гербом Новосибирской области

За эту покупку областное правительство готово заплатить 120 тысяч рублей

В заказ входят 4 разновидности мёда с орехами и без них





Власти Новосибирской области решили купить 400 банок цветочного мёда в подарочной упаковке — извещение о запросе котировок появилось на сайте госзакупок.







Как следует из опубликованных документов, заказчику — ГКУ НСО «Хозяйственное управление» — понадобилось 4 вида цветочного мёда в стеклянных банках. Всего до конца года он рассчитывает получить партиями 100 банок лугового мёда и 100 банок таёжного мёда весом по 250 граммов каждая, а также 100 банок лугового мёда с кедровыми орехами и 100 банок лугового мёда с грецкими орехами весом по 200 граммов каждая.







«Каждая стеклобанка имеет подарочную символику с изображением герба Новосибирской области и надписи "Новосибирская область". Размер и тип стеклобанки предварительно согласовывается с заказчиком», — говорится в документах закупки.







Покупку заказчик намерен оплатить из областного бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта — 120 тысяч рублей. Подать заявки на участие в торгах можно до 28 мая.







Корреспондент НГС направила в пресс-службу правительства Новосибирской области запрос с просьбой пояснить, зачем региональным властям понадобилось 400 банок мёда и кому их подарят.







Сладости заказывают и другие сибирские ведомства и организации, например, Росгавардия ранее объявляла о закупке трёх тонн карамели для военнослужащих.