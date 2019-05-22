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Весна

Идёт стеной: новосибирец красиво снял надвигающийся на город дождь

Житель Первомайки сфотографировал стихию, которая накрывает его район

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Такой вид открывается с многоэтажек на улице Одоевского

Фото: Роман Измайлов

Житель Первомайского района Новосибирска Роман Измайлов снял, как на город стеной надвигается ливень. 

Новосибирец сделал фотографию днём 21 мая из окна своей квартиры на улице Одоевского.

«Удивительная погода вчера была. На всю ширину горизонта раскинулось разнообразие проливного дождя и солнечного изобилия. Каждый сектор, который выхватывал фотоаппарат, обладал своей неповторяемой красотой оттенков, сюжетов. Граница перехода от одной стихии к другой быстро смещалась на север, и я чуть не забыл, зачем схватил камеру, такое было завораживающее зрелище», — рассказал корреспонденту НГС автор снимка Роман Измайлов. 

По прогнозам синоптиков, ближайшие дни в Новосибирске будут пасмурные и прохладные — к городу приближаются заморозки.

Дарья Януш
Фото Романа Измайлова

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КОММЕНТАРИИ (8)

Старушенция
22 май 2019 в 12:35

Здорово! Захватывающе!

Юлия
22 май 2019 в 12:33

Продаю квартиру 63 квадрата с таким видом)) ((

С левого берега
22 май 2019 в 13:12

Классное фото!