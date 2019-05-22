«Каждый должен собрать подписи у семьи»: в офисы Новосибирска принесли анкеты в поддержку Локтя

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Подписные листы раздают не только бюджетникам, но и работникам частных компаний
В принесённых читателю листах уже оставили несколько десятков подписей — в основном это начальство компании, в которой он работает
Новосибирцам предложили оставить подписи в поддержку мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который намерен выдвигаться на новый срок на выборах в сентябре этого года. Такие листы начали раздавать в районных администрациях, школах и на городских предприятиях.
О том, что в Новосибирске начали собирать подписи в поддержку Локтя, НГС сообщил читатель, прислав фотографию нескольких заполненных анкет. По его словам, такие листовки раздают районные администрации.
«В них (подписных листах. — Прим. ред.) каждый сотрудник в обязательном порядке должен собрать подписи у своих родственников и сдать этот листок начальству.
То есть любая подпись, поставленная в этой бумажке, будет являться выражением поддержки действующего мэра. Кроме того, от каждого отдела в обязательном порядке должно быть собрано определенное количество подписей», — рассказал читатель НГС.
Сегодня такие же анкеты принесли в научно-производственную компанию «РиМ» на улице Дачной, 60/1 в Заельцовском районе Новосибирска, сообщил один из её сотрудников, попросивший об анонимности. Он утверждает, что принесли из приёмной директора.
«Сказали: "Если хотите, подписывайте за Локтя, если не хотите — не подписывайте". И там листочки с подписями начальников в основном. В основном все рабочие воспринимают это как прикол», — рассказал он.
Новосибирский журналист Алексей Мазур в Telegram-канале «Новосибирск выбирает мэра» пишет, что всего таких листов было напечатано на 200 тысяч подписей. А общественник Евгений Митрофанов сообщил у себя в Facebook, что листовки начали выдавать родителям в школах Новосибирска.
На напечатанных листах сообщается, что, оставляя подпись, человек даёт согласие на обработку его данных оператору общественного движения «Наш мэр — Локоть!». Также с левого края листа идёт красная полоса с упоминанием этого общественного движения.
Как сообщил корреспонденту НГС председатель движения «Наш мэр — Локоть!», депутат Заксобрания и глава областной Федерации профсоюзов Александр Козлов, движение не имеет никакого отношения к этим листовкам.
«Я неделю не живу в Новосибирске, никаких листовок не знаю. Комментария никакого не могу дать. К любым административным делам я отношусь отрицательно. <...>
Я считаю, что это провокация!» — заявил он.
В мэрии также не знают о том, что в городе начали распространять такие листы, заявил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Он пообещал предоставить более подробный комментарий позднее.
Ранее мэр Новосибирска сообщал, что готов принять участие в выборах мэра, но лишь при условии, что его поддержат горожане.
Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году: кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, работавший тогда депутатом Госдумы, набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.
В сентябре 2018 года новосибирская предпринимательница получила от властей Первомайского района города письмо с просьбой обеспечить высокую явку на выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября. Тогда мэрия не нашла нарушений в обращении замглавы администрации Евгения Буркова, однако прокуратура попросила его наказать — Буркову сделали выговор.
Дмитрий Здорников
Фото читателя НГС