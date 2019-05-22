«Каждый должен собрать подписи у семьи»: в офисы Новосибирска принесли анкеты в поддержку Локтя

В принесённых читателю листах уже оставили несколько десятков подписей — в основном это начальство компании, в которой он работает

Новосибирцам предложили оставить подписи в поддержку мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который намерен выдвигаться на новый срок на выборах в сентябре этого года. Такие листы начали раздавать в районных администрациях, школах и на городских предприятиях. О том, что в Новосибирске начали собирать подписи в поддержку Локтя, НГС сообщил читатель, прислав фотографию нескольких заполненных анкет. По его словам, такие листовки раздают районные администрации. «В них (подписных листах. — Прим. ред.) каждый сотрудник в обязательном порядке должен собрать подписи у своих родственников и сдать этот листок начальству.

То есть любая подпись, поставленная в этой бумажке, будет являться выражением поддержки действующего мэра. Кроме того, от каждого отдела в обязательном порядке должно быть собрано определенное количество подписей», — рассказал читатель НГС. Сегодня такие же анкеты принесли в научно-производственную компанию «РиМ» на улице Дачной, 60/1 в Заельцовском районе Новосибирска, сообщил один из её сотрудников, попросивший об анонимности. Он утверждает, что принесли из приёмной директора. «Сказали: "Если хотите, подписывайте за Локтя, если не хотите — не подписывайте". И там листочки с подписями начальников в основном. В основном все рабочие воспринимают это как прикол», — рассказал он. Новосибирский журналист Алексей Мазур в Telegram-канале «Новосибирск выбирает мэра» пишет, что всего таких листов было напечатано на 200 тысяч подписей. А общественник Евгений Митрофанов сообщил у себя в Facebook, что листовки начали выдавать родителям в школах Новосибирска. На напечатанных листах сообщается, что, оставляя подпись, человек даёт согласие на обработку его данных оператору общественного движения «Наш мэр — Локоть!». Также с левого края листа идёт красная полоса с упоминанием этого общественного движения.