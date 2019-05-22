«Переживаем непростой период»: новый глава клиники Мешалкина рассказал о своём назначении

Профессор Александр Чернявский стал и.о. директора клиники Мешалкина вместо уволенного Александра Караськова





Кардиохирург Александр Чернявский, ставший и.о. директора новосибирской клиники Мешалкина, впервые прокомментировал своё назначение — он сменил на посту уволенного Александра Караськова.







О назначении главного сибирского трансплантолога Александра Чернявского на должность и.о. главы клиники Мешалкина стало известно вчера — такой приказ подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Согласно приказу, Чернявский будет в статусе и.о. до начала сентября 2019 года.







«Центр переживает непростой период: смена руководства — это всегда стресс для коллектива. Со своей стороны, я обязуюсь создать оптимальные условия для творческой работы и устойчивого развития учреждения.





Центру досталось хорошее наследие: 20 лет руководства Александра Михайловича Караськова сопряжены с постоянным укреплением позиций и авторитета центра Мешалкина, увеличением объёмов оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи. Надеюсь, слаженная работа коллектива центра позволит приумножить эти достижения», — рассказал НГС Александр Чернявский через пресс-службу клиники.







Также он пообещал «сохранить лучшие традиции учреждения, кадровый и профессиональный потенциал, создать условия для дальнейшего роста и процветания».







Стаж работы Чернявского — 35 лет, за это время он стал доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. В клинике Мешалкина он работает с 1998 года, до этого работал ведущим научным сотрудником отдела сердечно-сосудистой хирургии в Томском НИИ кардиологии СО РАМН.







Чернявский — один из самых известных кардиохирургов России, в 2007 году он впервые за Уралом провёл трансплантацию сердца





В мае 2007 года выполнил первую за Уралом трансплантацию сердца. Ранее он дал подробное интервью НГС, в котором описал ситуацию с катастрофическим положением дел трансплантации органов в Новосибирске и развеял стереотип о «чёрном рынке органов» в России.







Предыдущего директора клиники Мешалкина Александра Караськова уволили 16 мая — по его словам, теперь он хочет «работать хирургом и доделать успеть научные разработки». Караськов проработал в клинике более 30 лет, возглавил медучреждение он в 1999 году. Многие сразу же связали увольнение со скандалами, в которых последний год активно упоминается клиника Мешалкина, — в том числе с судом над ближайшим замом Караськова Евгением Покушаловым и незадекларированным коттеджем на его участке. На этой неделе также стало известно, что Караськов покинет Заксобрание Новосибирской области, но депутаты официально эту информацию пока не подтвердили.