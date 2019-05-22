«Переживаем непростой период»: новый глава клиники Мешалкина рассказал о своём назначении

Александр Чернявский пообещал клинике процветание и оптимальные условия для работы

Профессор Александр Чернявский стал и.о. директора клиники Мешалкина вместо уволенного Александра Караськова
Профессор Александр Чернявский стал и.о. директора клиники Мешалкина вместо уволенного Александра Караськова


Кардиохирург Александр Чернявский, ставший и.о. директора новосибирской клиники Мешалкина, впервые прокомментировал своё назначение — он сменил на посту уволенного Александра Караськова.


О назначении главного сибирского трансплантолога Александра Чернявского на должность и.о. главы клиники Мешалкина стало известно вчера — такой приказ подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Согласно приказу, Чернявский будет в статусе и.о. до начала сентября 2019 года.


«Центр переживает непростой период: смена руководства — это всегда стресс для коллектива. Со своей стороны, я обязуюсь создать оптимальные условия для творческой работы и устойчивого развития учреждения. 


Центру досталось хорошее наследие: 20 лет руководства Александра Михайловича Караськова сопряжены с постоянным укреплением позиций и авторитета центра Мешалкина, увеличением объёмов оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи. Надеюсь, слаженная работа коллектива центра позволит приумножить эти достижения», — рассказал НГС Александр Чернявский через пресс-службу клиники.


Также он пообещал «сохранить лучшие традиции учреждения, кадровый и профессиональный потенциал, создать условия для дальнейшего роста и процветания».


Стаж работы Чернявского — 35 лет, за это время он стал доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. В клинике Мешалкина он работает с 1998 года, до этого работал ведущим научным сотрудником отдела сердечно-сосудистой хирургии в Томском НИИ кардиологии СО РАМН.


Чернявский — один из самых известных кардиохирургов России, в 2007 году он впервые за Уралом провёл трансплантацию сердца
Чернявский — один из самых известных кардиохирургов России, в 2007 году он впервые за Уралом провёл трансплантацию сердца


В мае 2007 года выполнил первую за Уралом трансплантацию сердца. Ранее он дал подробное интервью НГС, в котором описал ситуацию с катастрофическим положением дел трансплантации органов в Новосибирске и развеял стереотип о «чёрном рынке органов» в России.


Предыдущего директора клиники Мешалкина Александра Караськова уволили 16 мая — по его словам, теперь он хочет «работать хирургом и доделать успеть научные разработки». Караськов проработал в клинике более 30 лет, возглавил медучреждение он в 1999 году. Многие сразу же связали увольнение со скандалами, в которых последний год активно упоминается клиника Мешалкина, — в том числе с судом над ближайшим замом Караськова Евгением Покушаловым и незадекларированным коттеджем на его участке. На этой неделе также стало известно, что Караськов покинет Заксобрание Новосибирской области, но депутаты официально эту информацию пока не подтвердили.

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