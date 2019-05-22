Путешественник из Новосибирска проехал 12 тысяч километров по Африке

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Алексей Камерзанов закончил очередной этап своей кругосветки
Алексей Камерзанов преодолел тысячи километров по дорогам Африки на Toyota Hilux
Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов завершил шестой этап кругосветки — полтора месяца он вместе со своей командой ездил по Африке, преодолев около 12 тысяч километров.
«Мы двигались из Танзании через Мозамбик, Малави, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Свазиленд, Лесото до ЮАР. В этот раз пробег составил
По словам Камерзанова, шестой этап начался непросто: как только они прибыли в крупнейший танзанийский город Дар-эс-Салам и отправились забирать автомобили со стоянки, узнали, что от тропического климата пострадали две из четырёх машин.
«Моё авто так вообще пришлось реанимировать: ржавчина изрядно попортила стартёр, съела крепления элементов защиты, на другой машине замене подлежали тормозные диски. Мы никогда не видели такого жуткого действия коррозии. Ещё нам хорошо запомнилась граница Танзании и Мозамбика с элементами хорошего оффроуда и непредсказуемой развязкой, понравился восхитительный остров Мозамбик. Водопад Виктория был грандиозен и великолепен, а вот великий Зимбабве оказался не таким и великим», — вспоминает путешественник.
Камерзанов говорит, что в парках и на дорогах было много животных — слонов, львов, носорогов, бегемотов, буйволов, антилоп, жирафов и даже пингвинов.
«Впервые в жизни мне пришлось спасаться бегством от слона, который решил защитить свое семейство от навязчивого видеографа — меня. В Лесото мы взлетали выше трёх тысяч метров и бродили по снегу. Зимой здесь выпадает неплохое количество снега и устраивается аттракцион Afriski — да-да, это настоящее катание на горных лыжах в Африке. Кстати, теперь мы точно знаем, что Лимпопо существует. Эта река протекает на границе Ботсваны и ЮАР, также называется и провинция. На её фоне мы просто обязаны были сфотографироваться и ради этого даже поменяли маршрут», — делится Алексей Камерзанов.
Путешественник отмечает, что хорошо помнит передачи из советского детства, в которых плохо показывали ЮАР, но, по его словам, всё оказалось не так плохо.
«В реальности ЮАР нас совсем шокировала непривычным для Африки уровнем развития. Все оказалось совсем не так плохо, как показывала "Международная панорама" в нашем детстве. Нам очень понравилась Претория, Дурбан, Кейптаун. Для полного погружения в Африку мы даже прокатились по самым бедным и считающимися опасными районам Йоханесбурга — Александре и Хиллброу», — заметил Камерзанов.
Сейчас Алексей Камерзанов вернулся в Новосибирск, а автомобили экспедиции оставили в Кейптауне. Следующий этап кругосветки запланирован на осень: участники поедут по нетуристическому западному побережью Африки — через Анголу, Демократическую Республику Конго, Экваториальную Гвинею.
В феврале новосибирский путешественник Алексей Камерзанов проехал через весь Иран до Персидского залива и переплыл на пароме в Дубай.
Мария Тищенко
Фото предоставлены Алексеем Камерзановым, google map
Первая картинка - саванна в Африке дорога ровнее чем у нас на Красном Проспекте.
И че?! Пусть ездят где хотят, мне ваще пофиг. Че надо поздравить их что ли? Они для чего путешествуют та? Для себя или для понтов ? Славы хотят чели? Денег? Рекламы? Медаль? Я тоже много где путешествую, на машине и не только. И че это всем надо знать?)))) Ничего суперского они не совершили, бездельники попсовые да и все.