Путешественник из Новосибирска проехал 12 тысяч километров по Африке

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов завершил шестой этап кругосветки — полтора месяца он вместе со своей командой ездил по Африке, преодолев около 12 тысяч километров.



Так выглядит общий маршрут кругосветного путешествия Фото: google.com/maps

«Мы двигались из Танзании через Мозамбик, Малави, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Свазиленд, Лесото до ЮАР. В этот раз пробег составил 11 556 километров. Всего из Новосибирска мы проехали 82 859 километров. Получается, что уже более двух раз вокруг экватора. Новая проблема — место для флагов на авто заканчивается: в этот раз добавилось восемь, уже 30 штук на борту», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.



Началось путешествие с Мозамбика, который был после разрушительной бури и вспышки холеры Фото: Алексей Камерзанов

По словам Камерзанова, шестой этап начался непросто: как только они прибыли в крупнейший танзанийский город Дар-эс-Салам и отправились забирать автомобили со стоянки, узнали, что от тропического климата пострадали две из четырёх машин.

Проблема, с которой столкнулись участники кругосветки, — отсутствие места на машине, чтобы прикреплять новые флаги Фото: Алексей Камерзанов

«Моё авто так вообще пришлось реанимировать: ржавчина изрядно попортила стартёр, съела крепления элементов защиты, на другой машине замене подлежали тормозные диски. Мы никогда не видели такого жуткого действия коррозии. Ещё нам хорошо запомнилась граница Танзании и Мозамбика с элементами хорошего оффроуда и непредсказуемой развязкой, понравился восхитительный остров Мозамбик. Водопад Виктория был грандиозен и великолепен, а вот великий Зимбабве оказался не таким и великим», — вспоминает путешественник.



Местное население ЮАР понравилось путешественникам Фото: Алексей Камерзанов

На своём пути экспедиция встречала разных животных, в том числе пингвинов Фото: Алексей Камерзанов

Камерзанов говорит, что в парках и на дорогах было много животных — слонов, львов, носорогов, бегемотов, буйволов, антилоп, жирафов и даже пингвинов.

«Впервые в жизни мне пришлось спасаться бегством от слона, который решил защитить свое семейство от навязчивого видеографа — меня. В Лесото мы взлетали выше трёх тысяч метров и бродили по снегу. Зимой здесь выпадает неплохое количество снега и устраивается аттракцион Afriski — да-да, это настоящее катание на горных лыжах в Африке. Кстати, теперь мы точно знаем, что Лимпопо существует. Эта река протекает на границе Ботсваны и ЮАР, также называется и провинция. На её фоне мы просто обязаны были сфотографироваться и ради этого даже поменяли маршрут», — делится Алексей Камерзанов.



Во время путешествия изначальный маршрут меняли, чтобы заехать в интересные места и сделать фотографии Фото: Алексей Камерзанов

Алексей Камерзанов на водопаде Виктория Фото: Алексей Камерзанов

Путешественник отмечает, что хорошо помнит передачи из советского детства, в которых плохо показывали ЮАР, но, по его словам, всё оказалось не так плохо.

«В реальности ЮАР нас совсем шокировала непривычным для Африки уровнем развития. Все оказалось совсем не так плохо, как показывала "Международная панорама" в нашем детстве. Нам очень понравилась Претория, Дурбан, Кейптаун. Для полного погружения в Африку мы даже прокатились по самым бедным и считающимися опасными районам Йоханесбурга — Александре и Хиллброу», — заметил Камерзанов.



Участники кругосветной экспедиции Фото: Алексей Камерзанов

Алексей Камерзанов хотел посмотреть на Лимпопо и убедиться, что она существует Фото: Алексей Камерзанов

Местное население торгует сувенирами Фото: Алексей Камерзанов