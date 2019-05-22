Новосибирская полиция заказала сухой корм для собак на 2,5 миллиона

В заказ входят несколько разновидностей корма для взрослых собак и щенков

До 10 декабря поставщик должен привезти служебным собакам больше 8 тонн сухого корма без ГМО





Главное управление МВД России по Новосибирской области объявило аукцион на поставку сухого корма для служебных собак за 2,5 миллиона рублей.







Как следует из документов закупки, всего ведомство планирует закупить больше 8 тонн полнорационного сухого корма класса «премиум» или «суперпремиум» для Центра кинологической службы ГУ МВД России по Новосибирской области. Это 3000 кг корма для взрослых собак, которые испытывают продолжительные физические нагрузки, 2500 кг корма для собак с высокими физическими нагрузками, 500 кг — для крупных собак с чувствительным пищеварением, 2000 кг корма на основе мяса ягнёнка для взрослых собак крупных пород, 200 кг сухого корма для щенков крупных пород в возрасте от 2 месяцев, а также 200 кг корма для щенков помладше и для питания беременных и кормящих собак.







«Не допускается присутствие в кормах комплексов лекарственных трав, крови, <…> капусты, красителей, генно-модифицированных организмов, затхлого запаха, плесени, деформированных крокетов, крошки. <…> В кормах должны отсутствовать греча, овес, ячмень из-за содержания зерновых оболочек с низкой степенью переваримости», — говорится в техническом задании.







За питание для собак заказчик готов заплатить до 2,55 миллиона рублей из федерального бюджета — это начальная (максимальная) цена контракта. Электронный аукцион состоится в конце мая. Его победитель должен будет поставлять корм партиями по письменным заявкам заказчика — контракт рассчитан до 10 декабря 2019 года.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли сразу ответить, сколько именно взрослых собак и щенков сейчас содержатся в кинологической службе полиции, и предложили написать официальный запрос для уточнения их численности.





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