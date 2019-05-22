Все прут на красный: новосибирские светофоры изменили режим работы

Теперь светофоры на восьми перекрёстках могут запутать пешеходов

Этот светофор запрещает пешеходам переходить дорогу вместе с параллельным потоком машин





Светофоры в Новосибирске начали переводить на трёхфазную схему — на выходных пешеходам запретили переходить дорогу вместе с потоком машин на перекрёстке Блюхера и Геодезической.







Раньше на этом перекрёстке красный сигнал светофора горел по очереди в двух направлениях и пешеходы переходили дорогу вместе с параллельными потоками машин. Теперь пешеходы могут переходить дорогу только, когда все автомобили стоят.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС объяснили, что указание изменить режим поступило из Главного управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.









При этом пешеходы, которые столкнулись со сменой схемы, посчитали, что светофор сломался. Перекрёсток на Блюхера перешёл на трёхфазный режим работы на выходных, чтобы люди успели привыкнуть к новой схеме, рассказал корреспонденту НГС заместитель руководителя СМЭУ Евгений Барсуков.







«Но не все же в выходные двигаются по этим перекрёсткам, поэтому в понедельник случилось таким образом: транспорт остановился, а пешеходам продолжает гореть запрещающий красный сигнал светофора.





Народ интуитивно по старой схеме переходит на красный сигнал, потом когда они перешли и оглядываются, они понимают, что им зелёный уже включился.





Они раз прошли на красный, второй раз прошли на красный — машины стоят. Начинается волна возмущений по этому поводу, что они вынуждены ходить на красный, а светофоры работают неправильно. Хотя достаточно подождать 20-30 секунд и включается разрешающий сигнал во всех направлениях», — объяснил Барсуков.







Корреспондент НГС побывал на перекрёстке Блюхера и Геодезической и убедился, что и сегодня, в среду, не все пешеходы понимают, что значит красный сигнал светофора. Несмотря на значок красного человечка, люди всё равно переходят дорогу.







По словам Евгения Барсукова, из мэрии пришло ещё одно указание — перевести в трёхфазный режим перекрёсток улиц Ватутина и Котовского.





Пешеходы ещё не привыкли к новым правилам движения через дорогу — им горит красный сигнал, но они переходят улицу Блюхера





Барсуков предположил, что трёхфазный режим могут вводить на тех перекрёстках, где были аварии с пешеходами





«На таких светофорных объектах вводится отдельная пешеходная фаза, чтобы пешеходы ничего не боясь переходили дороги, не опасаясь, что справа, слева будет поворачивать транспорт и будет какой-то наезд», — пояснил Евгений Барсуков.





Он отметил, что трёхфазные светофоры появлялись и на других перекрёстках. Например, так светофоры работают с осени прошлого года возле НГУ на перекрёстке Университетского проспекта и улицы Пирогова.





Тем не менее, у такой схемы есть определённые неудобства. На больших, сложных перекрёстках, где много транспорта, на основных магистралях возникают большие пробки из-за того, что одну фазу светофора машины не двигаются, отметил Евгений Барсуков.





В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС рассказали, что переход на новый режим планируется ещё на шести перекрёстках:





Бориса Богаткова — Федосеева;

Кирова — Добролюбова;

Красный проспект — Фрунзе;

Немировича-Данченко — Ватутина;

Нарымская — 1905 года;

Никитина — Кирова.





«Введение дополнительной отдельной пешеходной фазы светофора производится по рекомендации ГИБДД в рамках выполнения плана мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП», — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.







В сентябре 2018 года власти Новосибирска объявили о завершении ремонта улицы Бориса Богаткова в Октябрьском и Дзержинском районах города — по программе «Безопасные и качественные дороги» там, в частности, появились новые светофоры.