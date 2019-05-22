Облезлое здание 90-летней поликлиники в центре города покрасят к юбилею

Краска с поликлиники частично осыпалась





Здание городской клинической поликлиники № 1 в центре города вновь покрасят в серый цвет — сейчас краска с поликлиники частично осыпалась.





Информация об этом появилась на сайте госзакупок вчера, 21 мая. Согласно документам закупки, на покраску памятника архитектуры, которым является здание поликлиники, руководство потратит до 7,5 миллионов рублей.





Как сообщил корреспонденту НГС главврач Новосибирской городской поликлиники № 1 Сергей Дорофеев, последний раз здание красили около 10 лет назад.





«На минуточку, у нас в этом году поликлинике исполняется 90 лет. Как любой человек, готовящийся к юбилею, должен приводить себя в порядок, <...> так и поликлиника должна приводить себя в порядок.





Вот в таком неприглядном виде, в каком она сейчас, она стоит больше 4 лет — вся облупившаяся в центре города. Памятник архитектуры областного значения», — сказал Дорофеев.





Главврач уточнил, что здание вновь покрасят в серый цвет, выразив своё сожаление из-за этого. «Потому что знаете, всё течёт, изменяется. Хотелось бы какие-то более красочные здания в центре города [видеть]. Но поскольку она была серой, когда её построили и сдали, она и будет серой», — констатировал Дорофеев.





По его словам, здание к юбилею не только покрасят, но и отремонтируют внутри.





«Будем 1-й этаж реконструировать. <...> Это не просто даже красота, которая немаловажна в центре города, но ещё безопасность людей. Там есть участки штукатурки, которые мы уже вынуждены огораживать, чтобы они не упали на головы пациентов», — рассказал он.





Городская поликлиника № 1 была построена в 1928 году, однако в эксплуатацию её ввели лишь в 1929-м. Здание представляет собой яркий пример конструктивизма. Его приметы — высокие стены с парапетами и большие прямоугольные окна разных пропорций. Всего в Новосибирске таких зданий порядка десяти, в том числе Дом с часами на Красном проспекте.





Последний раз поликлинику красили в 2011 году — тогда ей вернули исторический серый цвет и надпись «Поликлиника».