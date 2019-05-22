Владимир Тарасенко впервые вышел в финал Кубка Стэнли

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в финале Западной конференции НХЛ

Всего за этот плей-офф Владимир Тарасенко забросил 8 шайб
Всего за этот плей-офф Владимир Тарасенко забросил 8 шайб


В Национальной хоккейной лиге завершился шестой матч между командами «Сент-Луис Блюз», за которую выступает Владимир Тарасенко, и «Сан-Хосе Шаркс».


По итогам матча счёт в серии плей-офф стал 4:2 в пользу «Сент-Луис Блюз» — команда вышла в финал Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко впервые выступит в заключительном раунде плей-офф НХЛ.


«Сент-Луис» победил со счётом 5:1. Один гол оказался на счету Тарасенко, он забил в первом периоде, это была вторая шайба в ворота «Сан-Хосе» в этом матче. Счёт после этого гола стал 2:0 в пользу «Сент-Луиса».


Соперником «Сент-Луиса» будет «Бостон Брюинз».



В предыдущем матче Владимир Тарасенко отличился тем, что забил редчайший гол для полуфинала конференции.

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