Владимир Тарасенко впервые вышел в финал Кубка Стэнли

Всего за этот плей-офф Владимир Тарасенко забросил 8 шайб





В Национальной хоккейной лиге завершился шестой матч между командами «Сент-Луис Блюз», за которую выступает Владимир Тарасенко, и «Сан-Хосе Шаркс».





По итогам матча счёт в серии плей-офф стал 4:2 в пользу «Сент-Луис Блюз» — команда вышла в финал Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко впервые выступит в заключительном раунде плей-офф НХЛ.





«Сент-Луис» победил со счётом 5:1. Один гол оказался на счету Тарасенко, он забил в первом периоде, это была вторая шайба в ворота «Сан-Хосе» в этом матче. Счёт после этого гола стал 2:0 в пользу «Сент-Луиса».





Соперником «Сент-Луиса» будет «Бостон Брюинз».









В предыдущем матче Владимир Тарасенко отличился тем, что забил редчайший гол для полуфинала конференции.