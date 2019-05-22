К Монументу Славы на пять часов принесут телескопы для наблюдения за солнечными пятнами

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Всего на месте поставят четыре телескопа
Если позволит погода, 24 мая можно будет посмотреть на солнечные пятна и протуберанцы
Учебно-научный центр «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и технологий объявил о проведении открытых наблюдений за Солнцем на Монументе Славы 24 мая.
«24 мая с 13:30 до 18:00 на площадке перед Монументом Славы УНЦ "Планетарий" при СГУГиТ проводит очередной, 14-й, "День астрономии".
Это ежегодное бесплатное мероприятия для жителей и гостей города.
Будут установлены различные телескопы, в которые сможет посмотреть и сфотографировать объект наблюдения любой желающий», — рассказала корреспонденту НГС специалистка учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
Виктория Дамм уточнила, что всего на площадку поставят четыре телескопа.
«3 телескопа со светофильтрами, это ТАЛ-75, ТАЛ-125 (в них можно увидеть пятна на Солнце) и 4-й солнечный телескоп Coronado, в который можно помимо пятен разглядеть грануляцию Солнца и протуберанцы», — пояснила представитель центра.
В конце марта открытые астрономические наблюдения проходили на набережной во время «Часа Земли».
Елена Громкова
Фото Ольга Бурлакова