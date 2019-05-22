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usd 64.54
eur 71.97
Наука

К Монументу Славы на пять часов принесут телескопы для наблюдения за солнечными пятнами

Всего на месте поставят четыре телескопа

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Если позволит погода, 24 мая можно будет посмотреть на солнечные пятна и протуберанцы

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Учебно-научный центр «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и технологий объявил о проведении открытых наблюдений за Солнцем на Монументе Славы 24 мая.

«24 мая с 13:30 до 18:00 на площадке перед Монументом Славы УНЦ "Планетарий" при СГУГиТ проводит очередной, 14-й, "День астрономии".

Это ежегодное бесплатное мероприятия для жителей и гостей города. 

Будут установлены различные телескопы, в которые сможет посмотреть и сфотографировать объект наблюдения любой желающий», — рассказала корреспонденту НГС специалистка учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Виктория Дамм уточнила, что всего на площадку поставят четыре телескопа.

«3 телескопа со светофильтрами, это ТАЛ-75, ТАЛ-125 (в них можно увидеть пятна на Солнце) и 4-й солнечный телескоп Coronado, в который можно помимо пятен разглядеть грануляцию Солнца и протуберанцы», — пояснила представитель центра.

В конце марта открытые астрономические наблюдения проходили на набережной во время «Часа Земли».

Елена Громкова
Фото Ольга Бурлакова

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КОММЕНТАРИИ (3)

АК!
22 май 2019 в 10:17

а нельзя это было сделать в суббому а не в пятницу?
туда в пятницу в это время не попадешь

Parker
22 май 2019 в 09:51

А облака разгонят над монументом ?