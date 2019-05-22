К Монументу Славы на пять часов принесут телескопы для наблюдения за солнечными пятнами

Учебно-научный центр «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и технологий объявил о проведении открытых наблюдений за Солнцем на Монументе Славы 24 мая.

«24 мая с 13:30 до 18:00 на площадке перед Монументом Славы УНЦ "Планетарий" при СГУГиТ проводит очередной, 14-й, "День астрономии".

Это ежегодное бесплатное мероприятия для жителей и гостей города.

Будут установлены различные телескопы, в которые сможет посмотреть и сфотографировать объект наблюдения любой желающий», — рассказала корреспонденту НГС специалистка учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.