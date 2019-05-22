Коллапс на оживлённом перекрёстке в Ленинском районе — там второй день не работает светофор

Сегодня утром, 22 мая, на пересечении улиц Титова и Троллейной случилась авария из-за неработающего светофора — трамвай столкнулся с такси.

Как сообщила читательница Ольга, на этом перекрёстке второй день не работает светофор. По наблюдениям корреспондента НГС, авария случилась примерно в 8:30. Трамвай выехал на середину улицы Титова, из-за чего машинам пришлось объезжать его с боков.

ДТП затруднило движение по улице Троллейная в сторону Титова и по улице Титова до остановки «Клуб имени Чехова». Корреспондент НГС отметил, что светофоры не работают на перекрёстке ещё со вчерашнего вечера — они моргают жёлтым.