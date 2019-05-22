Коллапс на оживлённом перекрёстке в Ленинском районе — там второй день не работает светофор

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Дорогу транспорту перегородил трамвай, попавший в аварию с такси
Светофор моргает жёлтым ещё со вчерашнего дня
Сегодня утром, 22 мая, на пересечении улиц Титова и Троллейной случилась авария из-за неработающего светофора — трамвай столкнулся с такси.
Как сообщила читательница Ольга, на этом перекрёстке второй день не работает светофор. По наблюдениям корреспондента НГС, авария случилась примерно в 8:30. Трамвай выехал на середину улицы Титова, из-за чего машинам пришлось объезжать его с боков.
ДТП затруднило движение по улице Троллейная в сторону Титова и по улице Титова до остановки «Клуб имени Чехова». Корреспондент НГС отметил, что светофоры не работают на перекрёстке ещё со вчерашнего вечера — они моргают жёлтым.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает часть светофоров города, сообщили, что контроль за данным перекрёстком осуществляет МКУ «Горсвет», подведомственное мэрии. Корреспондент НГС направил запрос в «Горсвет» с просьбой прокомментировать, по каким причинам не работают светофоры и когда их отремонтируют.
Это вторая авария на улице Титова за этот день — сегодня утром дорожный знак на перекрёстке с Петропавловской снесли во время аварии с двумя автомобилями.
Дмитрий Здорников
Фото читательницы НГС
и где регулировщики?? когда они реально нужны их нет, а когда не нужны устроить пробку для них не проблема...
Светофор там не работает два дня, а не со вчерашнего вечера.Сейчас позвонила в организацию, которая занимается светофорами, они первый раз слышат о поломке, заявку приняли. Просто у нас народ, будет ездить, материться, а ни кто не позвонит и не сообщит о проблеме. Когда зимой на этом же перекрестке не работал светофор три дня, я звонила сначала в гибдд, они сказали, что не имеют к этому ни каких отношений, регулировщика туда посылать не будут. Ездите по знакам!. Кое как нашла, кому принадлежит это светофор, пообщались с начальником, сказал, что вообще твориться каша у них со свотофорами, теперь их как то там раскидали по участкам в горсвет, а у них нет ни запчастей ни работников, и что такая ситуация будет теперь постоянно. Вот так! Истории нашего городка, со всех сторон разваливается! А мэру все побоку!