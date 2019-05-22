22 мая среда
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 64.54
eur 71.97
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 64.54
eur 71.97
Дороги и транспорт

Дорожный знак на Титова упал из-за аварии с такси

После происшествия знак остался лежать на островке безопасности посреди дороги

Поделиться

1 153
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Очевидец опубликовал фото с места ДТП около 8 часов утра

Фото: Николай Швырёв / 2ГИС

Сегодня утром, 22 мая, в Новосибирске на улице Титова  дорожный знак на перекрёстке с Петропавловской снесли во время аварии с двумя автомобилями.

Фотографии с места происшествия опубликовал пользователь карт 2ГИС в приложении. 

На фото заметно, что дорожный знак лежит на островке безопасности посреди дороги, автомобиль стоит рядом.

В группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 сообщается, что кроме такси Hyundai Solaris в ДТП попал минивэн Toyota Gaia.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Авария случилась на перекрёстке Титова и Петропавловской

Фото: Николай Швырёв / 2ГИС

Фото: 2ГИС

Перекрёсток, на котором случилась авария

Фото: yandex.ru/maps

В конце апреля на ОбьГЭС автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — мальчик забрал свой велосипед и убежал.

Елена Громкова
Скриншот 2ГИС, Николай Швырёв (1–3), yandex.ru/maps (4)

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

снёс дорожный знак

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
NataLka
22 май 2019 в 08:52

Такси, такси, вези, вези
Прямо в столб, прямо в столб иле в отбойниииик....
аууу-аууу-оууууу....

Чыр Нищебродович Помойкин
22 май 2019 в 09:05

Ево чо в рианимацыю не павизут?

123456
22 май 2019 в 08:52

Прочитал заголовок:
- Опять, наверное, Яндекс?
Посмотрел фото:
- Ну точно!