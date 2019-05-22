Дорожный знак на Титова упал из-за аварии с такси

Сегодня утром, 22 мая, в Новосибирске на улице Титова дорожный знак на перекрёстке с Петропавловской снесли во время аварии с двумя автомобилями.

Фотографии с места происшествия опубликовал пользователь карт 2ГИС в приложении.

На фото заметно, что дорожный знак лежит на островке безопасности посреди дороги, автомобиль стоит рядом.

В группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 сообщается, что кроме такси Hyundai Solaris в ДТП попал минивэн Toyota Gaia.

Обстоятельства происшествия выясняются.