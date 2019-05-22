Дорожный знак на Титова упал из-за аварии с такси

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После происшествия знак остался лежать на островке безопасности посреди дороги
Очевидец опубликовал фото с места ДТП около 8 часов утра
Сегодня утром, 22 мая, в Новосибирске на улице Титова дорожный знак на перекрёстке с Петропавловской снесли во время аварии с двумя автомобилями.
Фотографии с места происшествия опубликовал пользователь карт 2ГИС в приложении.
На фото заметно, что дорожный знак лежит на островке безопасности посреди дороги, автомобиль стоит рядом.
В группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 сообщается, что кроме такси Hyundai Solaris в ДТП попал минивэн Toyota Gaia.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В конце апреля на ОбьГЭС автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — мальчик забрал свой велосипед и убежал.
Елена Громкова
Скриншот 2ГИС, Николай Швырёв (1–3), yandex.ru/maps (4)
Такси, такси, вези, вези
Прямо в столб, прямо в столб иле в отбойниииик....
аууу-аууу-оууууу....