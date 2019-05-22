Скрипачки из Новосибирска выступили в Кремле — они исполнили кавер-версию песни про молодого Ленина

Известное струнное трио Silenzium сыграло на гала-концерте, который посвящён советской песне

Обновлённый состав трио из Новосибирска впервые играл на сцене Кремля
Обновлённый состав трио из Новосибирска впервые играл на сцене Кремля


Известная новосибирская группа Silenzium выступила на гала-концерте фестиваля «Новые лица — прежние идеалы» в Государственном Кремлёвском Дворце. Концерт был посвящён культурному наследию СССР.


Музыкальное трио выступало в обновлённом составе — на сцене Кремля сыграли Наталья Григорьева, Мила Семёнова и Вероника Какышева. Cибирячки исполнили свою версию песни «И вновь продолжается бой». Клип на эту песню они опубликовали в сети ещё в сентябре 2015 года — на сегодняшний день ролик набрал более восьми миллионов просмотров. 


Также в гала-концерте приняли участие известные артисты: Ренат Ибрагимов, Гоша Куценко, Григорий Гладков, Борис Грачевский, Олег Шадский и другие. 


СПРАВКА

«Новые лица — прежние идеалы» — проект, в основе которого лежит жизненный путь советской песни. Основная цель проекта заключается в том, чтобы показать молодому поколению культурный пласт нашей страны, связанный с советским прошлым. Советские песни исполняются звёздами современной эстрады — таким образом даётся новое звучание известным песням. Вершина фестиваля — гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 



В апреле группа Silenzium представила новый видеоклип — скрипачки сыграли кавер на композицию «Enjoy the Silence» британского коллектива Depeche Mode. 


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