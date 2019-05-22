Обновлённый состав трио из Новосибирска впервые играл на сцене Кремля





Известная новосибирская группа Silenzium выступила на гала-концерте фестиваля «Новые лица — прежние идеалы» в Государственном Кремлёвском Дворце. Концерт был посвящён культурному наследию СССР.







Музыкальное трио выступало в обновлённом составе — на сцене Кремля сыграли Наталья Григорьева, Мила Семёнова и Вероника Какышева. Cибирячки исполнили свою версию песни «И вновь продолжается бой». Клип на эту песню они опубликовали в сети ещё в сентябре 2015 года — на сегодняшний день ролик набрал более восьми миллионов просмотров.





Также в гала-концерте приняли участие известные артисты: Ренат Ибрагимов, Гоша Куценко, Григорий Гладков, Борис Грачевский, Олег Шадский и другие.







СПРАВКА



«Новые лица — прежние идеалы» — проект, в основе которого лежит жизненный путь советской песни. Основная цель проекта заключается в том, чтобы показать молодому поколению культурный пласт нашей страны, связанный с советским прошлым. Советские песни исполняются звёздами современной эстрады — таким образом даётся новое звучание известным песням. Вершина фестиваля — гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.









В апреле группа Silenzium представила новый видеоклип — скрипачки сыграли кавер на композицию «Enjoy the Silence» британского коллектива Depeche Mode.





