Шесть шайб за период: российская сборная разгромила команду Швеции на ЧМ по хоккею

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Подопечные Ильи Воробьева повторили рекорд сборной России, установленный на ЧМ-1994
Сборная России провела фантастический второй период
21 мая в Братиславе российская сборная провела заключительный матч группового этапа ЧМ по хоккею со сборной Швеции.
Несмотря на то, что россияне сразу же начали активно атаковать, первую шайбу забили шведы. В итоге до перерыва счет больше не изменился, и хотя россияне показывали неплохую игру, но на перерыв ушли при минимальном преимуществе шведов.
Вот видео первого гола:
Зато второй период был просто фантастическим: шведам не удалось забросить в ворота россиян ни одной шайбы, при том что наши хоккеисты забили шесть голов.
Наша сборная сравняла счет на 21-й минуте: шайбу в ворота соперников отправил Артем Анисимов после того, как Гусев получил передачу от Кучерова, ворвался в зону и прострелил в центр:
Еще несколько минут, и Евгений Дадонов уже выводит российскую сборную вперед — 1:2! Следом за ним еще одну шайбу шведам отправил Александр Овечкин с подачи Малкина, и счет уже 1:3.
Шведы периодически создают неплохие моменты, но забивать получается только у россиян: на 36-й минуте Кирилл Капризов отправляет шайбу в ворота, а на 39-й минуте наша сборная забивает сразу две шайбы. Сначала Михаил Григоренко воспользовался ошибкой Линдхольма, подхватил шайбу и забил гол, и тут же после передачи Дадонова в центр Малкин сделал бросок, а шайба, отрикошетив, влетела в ворота шведов — 1:6!
В третьем периоде шведы попытались отыграться: Вильям Нюландер забил гол в ворота россиян, но Дмитрий Орлов тут же отправил ответную шайбу — 2:7. В самом конце игры Оливер Экман-Ларссон забил еще одну шайбу, после этого российские ворота атаковал Йон Клингберг — 4:7. После этого счет уже не изменился.
Фото: fhr.ru
Видео: IIHFHockey / Twitter.com