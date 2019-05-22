Орудие преступления — изъять: разбираем идею МВД о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Проект закона предполагает, что машину заберут, даже если за рулем был не ее владелец

Стоянка конфискованных автомобилей, вероятно, будет выглядеть примерно так. Продавать их будут после истечения сроков оспаривания с аукционов в пользу государства

МВД направило в правительство РФ проект закона, который допускает конфискацию автомобиля за пьяную езду, причем даже в тех случаях, когда за рулем находился не собственник. Мы спросили экспертов, жизнеспособен ли такой подход и какие могут быть побочные эффекты.







Идея о конфискации автомобиля у пьяных водителей высказывалась уже много раз, но её обсуждения всегда упирались в дискуссию о справедливости изъятия автомобиля у законопослушного собственника, если за рулем был другой пьяный водитель.







По данным издания «Коммерсант», вопрос решили следующим образом: возможность конфискации автомобиля пропишут в статье 264.1 УК РФ, которая наказывает за повторную езду в нетрезвом виде. Сейчас она предусматривает целый спектр наказаний, включая штраф 200–300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. Судя по всему, к этому перечню добавится конфискация «орудия преступления».







Если за рулем автомобиля находился собственник, схема выглядит вполне понятной, и её даже пытались использовать в период с середины 2015 по весну 2016 года, пока практику не прекратил пленум Верховного суда. Если законопроект примут, конфискация и последующая продажа автомобиля в пользу государства станет реальностью.







Если первый раз в пьяном виде за рулем попался не собственник, ГИБДД оформит нарушителя за езду в состоянии опьянения, а собственник подпишет обязательство не допустить повторного управления автомобилем в нетрезвом виде. Поэтому следующий прецедент на той же машине повлечет её конфискацию. При этом неясно, будет ли конфискация автомобиля в случае, если водитель дважды попался пьяным на разных машинах — судя по нынешней информации, нет.

Сейчас автомобили помещают на штрафстоянку за нарушение правил остановки и стоянки, за езду в пьяном виде (отдают трезвому водителю, вписанному в страховку), а также в случаях, если автомобиль является вещдоком по уголовному делу. Но конфисковать автомобиль совсем за пьяную езду сейчас нельзя

Эксперты дают смешанные оценки законопроекту.







— Сама по себе проблема назревшая, и наказывать пьяных только лишениями прав и штрафами не всегда эффективно, потому что штраф то ли заплатят, то ли нет, — считает адвокат Александр Щербинин. — Поэтому конфискация автомобиля обсуждалась уже неоднократно, но по-прежнему остается проблема, что делать, если за рулем был не собственник.







По мнению специалиста, хотя принцип не доверять машину кому попало справедлив, возможны ситуации, когда собственник не мог предвидеть использование автомобиля кем-то другим. И дело касается не только угонов.







— Типичная ситуация: вы оставляете машину в автосервисе или на мойке вместе с ключами, — приводит пример Александр Щербинин. — Нетрезвый мастер сервиса едет и попадается. Хотя с какой-то точки зрения такое действие можно трактовать, как угон, суды зачастую считают, что угона не было, потому что мастер имел право распоряжаться автомобилем, пусть не для езды. А значит, наказание получит собственник, хотя его вина будет весьма сомнительна.







Автоюрист Николай Попов настроен еще более скептически:







— При таком подходе возрастает цена судебной ошибки, — рассуждает он. — Да, есть категория маргиналов, которые штрафы вообще не платят, но закон распространят на всех, а практика показывает, что, если инспектор составил протокол, для его оспаривания нужно потратить много времени, денег и сил. Тем более, общество настроено против пьяных водителей, что правильно само по себе, но в случае ошибок или подлога очень осложняет доказательство правоты.







Эксперт считает, что наказание за пьяную езду и так достаточно суровое и подразумевает не только лишение прав и штраф, но и, например, пересдачу экзамена в ГИБДД.







— Есть также уголовная ответственность, а теперь добавляется конфискация автомобиля, но все это относится к последствиям, а превентивные меры не используются, — считает Николай Попов. — Хотя бороться нужно не только карательными мероприятиями, но и профилактическими.







В группе риска, по его мнению, будут транспортные компании с большим штатом водителей.







— С одной стороны, они должны контролировать своих водителей и не допускать за руль пьяных, но проверять каждого в течение всего периода управления они вряд ли смогут. Неясно, как быть с залоговыми автомобилями, где затрагиваются интересы банков, которые в принципе не могут контролировать, кто садится за руль.

Поддерживаете ли вы конфискацию автомобиля у собственников, которые доверили автомобиль пьяным водителям?

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Поддержал бы, но в России будет работать криво

Нет, будет много спорных ситуаций, когда накажут невиновных

Нет, отнимать собственность за пьяную езду нельзя в принципе К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Если конфискация произошла, собственник имеет право взыскать ущерб с виновника (то есть водителя, попавшегося пьяным). Но будет это, скорее, в теории.







— Каких-то дополнительных договоров, заключенных в период использования автомобиля, в этом случае не понадобится, потому что подобное предусмотрено Гражданским кодексом, — поясняет Александр Щербинин. — Другое дело, что физически получить столь крупную сумму с виновника будет проблематично.







Ведь тому, скорее всего, будет грозить уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ, например, крупный штраф или лишение свободы, что сделает надежды на компенсацию весьма призрачными.







Инициативу негативно оценил и зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, отметив, что и нынешнее наказание за повторную пьяную езду подразумевает штраф, сравнимый со стоимостью машины. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что конфискация автомобиля может бить не только по нарушителю, но и его семье, а у виновников аварий будет больше поводов скрываться с места.







Наказание за пьяную езду ужесточалось регулярно: например, в 2015 году введена уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде. С недавних пор побег с места тяжелого ДТП наказывают так же, как пьяную езду, а виновным водителям предложили существенно увеличить сроки лишения свободы — до 15 лет.