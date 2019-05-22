«Это технологически интересный момент»: новосибирец снял ролик о начале строительства нового ЛДС

Он отметил, что на съёмки потратил всего лишь один час

На видео попал землесосный снаряд «Васюган», который сейчас находится на Оби 
На видео попал землесосный снаряд «Васюган», который сейчас находится на Оби 


Новосибирский видеограф Станислав Ражев снял динамичный ролик о начале строительства нового ледового дворца спорта к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале автора вечером 21 мая. 


Видеограф рассказал корреспонденту НГС, что на съёмки он потратил один час. 


«Увидел земснаряд, стоящий в реке, — пошёл посмотреть, что там происходит, это обычное любопытство. Началось строительство нового ЛДС к чемпионату мира по хоккею, сейчас идёт устройство подводного склада инертных материалов для того, чтобы вся грязь не шла по реке, там же городской пляж. Вот этот земснаряд пересыпает половину реки — на картинке это видно. Это технологически интересный момент. <...> Съёмки всего ролика заняли около часа — погода помешала, была сильно переменчивая: то ветер, то дождь», — рассказал Станислав Ражев.


Новосибирец отметил, что видео было снято на квадрокоптер. 



Недавно Станислав Ражев снял красоты Горного Алтая — на видео попали зубры, Гейзеровы озёра и ещё много красивых пейзажей

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