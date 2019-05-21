За здоровый образ жизни: в Новосибирске увеличился спрос на велосипеды

Также аналитики отметили, что россияне стали чаще искать велосипеды, чем квартиры

Спрос на велосипеды в Новосибирске увеличился на 42,5%





Сервис «Авито» провёл исследование и назвал города России, жители которых больше всего интересуются велосипедами, — в этот список попал Новосибирск. По данным исследования, спрос на велосипеды в Новосибирске увеличился на 42,5%.





На первом месте расположился Воронеж, где спрос увеличился более чем в полтора раза (+54,7%), второй стала Казань (+45,3%), третье место разделили Новосибирск и Пермь (+42,5%). Также аналитики назвали город, в котором спрос на велосипеды меньше всего, — им оказался Иркутск.





Авторы исследования сообщают, что в первую очередь жители больших городов интересуются горными велосипедами. В целом по стране интерес к велосипедам за год увеличился на 36,1%, а предложение — на 39,9%. Дешевле всего стоит детский велосипед (в среднем 3000 рублей), а самый дорогой — дорожный (18 000 рублей).





Также отмечается, что поисковый запрос «велосипед» стал самым популярным на сайте в этом году, опередив запрос «квартира», который был лидером в прошлом году.





В январе новосибирцы устроили заезд на велосипедах — такая традиция первоянварских заездов появилась ещё в 80-х годах прошлого века. А в последний выходной февраля сибиряки устроили совместную велопрогулку — так они провожали зиму.