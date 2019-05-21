Производство остаётся: госкорпорация рассказала о судьбе завода Чкалова

Сегодня днём на завод приехала комиссия, чтобы определить его дальнейшую судьбу

Завод и дальше продолжит производить сверхзвуковые истребители-бомбардировщики





В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что сохранят производство Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.







Сегодня на предприятии работала комиссия во главе c председателем совета директоров корпорации Анатолием Сердюковым. Руководитель профкома Виктор Райм и сотрудник завода при этом сообщали НГС, что визит Сердюкова связан с возможным переносом производства сверхзвукового истребителя-бомбардировщика в Комсомольск-на-Амуре.





Однако вечером в пресс-службе ОАК, дочерней компанией которой является ПАО «Сухой», корреспонденту НГС сообщили, что завод продолжит изготавливать и выпускать истребители-бомбардировщики Су-34.





«Информация о том, что принято решение о переносе производства Су-34 из Новосибирска, не соответствует действительности. Новосибирский авиационный завод продолжает работать, выпускает продукцию, выполняет контракты, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ в рамках Объединенной авиастроительной корпорации. Не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия», — говорится в ответе на запрос НГС.





СПРАВКА

Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух – поверхность» и «воздух – воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тысяч км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн.







В прошлом ноябре работников Новосибирского авиазавода имени Чкалова предупредили о массовых сокращениях — им предложили уволиться самим и пообещали урезать зарплаты. На заводе уже сократили план производства «по основному изделию» — Су-34. Но вместе с ним завод получил ещё один секретный заказ, объёмы которого смогут перекрыть тот объём, который сократили по Су-34.