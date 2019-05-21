Бывшая руководительница ЦКБ СО РАН получила реальный срок за растрату

Но в колонию Екатерина Комиссарова попадёт только в 2032 году

Екатерина Комиссарова и её муж получили сроки в колонии общего режима — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд над бывшей врио главного врача Центральной клинической больницы СО РАН Екатериной Комиссаровой, которую обвиняли в растрате. Комиссарова приговорена к 4 годам колонии.







Бывшая глава больницы получила реальный срок в колонии общего режима, но отбывать его начнёт только в 2032 году, когда её ребёнку исполнится 14 лет, сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Советского района Новосибирска Екатерина Семёнова.







Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, бывшего врио главврача ЦКБ СО РАН обвиняли в растрате (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).







«По версии следствия, 17 июля 2017 года врио главного врача при пособничестве своего супруга и знакомого заместителя директора ООО "АЛ Сибтрейд"





заключила с обществом государственный контракт на проведение ремонта медицинского лабораторного оборудования с заменой запасных частей на сумму более 2 миллионов рублей. Однако оборудование было исправным и не требовало такого ремонта.





После перечисления учреждением денежных средств за якобы оказанные обществом работы 1 миллион рублей были обналичены в городе Барнауле и переданы лично супругу обвиняемой», — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.







Также в прокуратуре тогда отмечали, что в 2017 году обвиняемая вопреки ранее заключенному госконтракту получила от ООО «Профессионал» партию китайских шприцев вместо произведённых в Германии и оплатила поставку. Таким образом, больница потеряла больше 300 тысяч рублей.





Кроме того, по информации облпрокуратуры, врио главного врача в личных целях использовала машину, которая была на балансе больницы.





Супруг обвиняемой помог перегнать машину в один из районов Алтайского края, где у него был земельный участок, поясняли в ведомстве.





Бывшая врио руководителя ЦКБ пошла под суд вместе с пособниками. Сегодня, 21 мая, Советский районный суд Новосибирска вынес Екатерине Комиссаровой обвинительный приговор.





Как рассказали в прокуратуре района, подсудимую признали виновной в двух эпизодах растраты и одном покушении на растрату. Комиссарова не только получила реальный срок с отсрочкой наказания, но и на 2,5 года лишилась права занимать управленческие должности в государственных и муниципальных организациях. Супруг осуждённой Сергей Шевляков также должен отправиться в колонию общего режима — суд дал ему 3,5 года, но при этом в срок ему зачтётся больше двух с половиной месяцев, которые он уже провёл в СИЗО в 2018 году, и то время, которое он проведёт там с сегодняшнего дня до вступления приговора в законную силу. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Ещё два пособника Комиссаровой — Алексей Аксёнов и Олег Белов — получили условные сроки.







При этом суд прекратил уголовное преследование Комиссаровой и Аксёнова за отмывание денег и признал за ними право на реабилитацию.







Также, согласно приговору суда, осуждённые должны возместить ущерб больнице. Екатерина Комиссарова и Олег Белов солидарно выплатят ей больше 314 тысяч рублей, ещё 1,5 миллиона рублей должны солидарно погасить Комиссарова, Шевляков и Аксёнов. Часть ущерба они уже выплатили.





