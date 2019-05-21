Улицу Ленина перекроют до обеда ради театралов

Карнавальное шествие организует Новосибирский областной театр кукол





В воскресенье, 26 мая, улицу Ленина в Центральном районе Новосибирска перекроют для карнавального шествия.





Мероприятие пройдёт в рамках Международного фестиваля театров кукол «Перекресток». Его организатором выступит Новосибирский областной театр кукол.





Движение будет ограничено с 6:30 до 14:40 от парковочной зоны у здания на улице Красный проспект, 25 до пересечения с улицей Ленина и до пересечения с улицей Революции.





НГС публикует карту перекрытия для читателей.







Ограничение и прекращение движения автомобилей продлится с 6:30 до 14:30 26 мая





Последний раз центр перекрывали 1 мая из-за «Монстрации»: сотни сибиряков с абсурдными плакатами в который раз прошли по Красному проспекту. НГС выбрал лучшие кадры «Монстрации-2019».