Новинка вместо «Тигуана»: «Фольксваген» представил самый дешевый кроссовер

Концерн Volkswagen раскрыл планы по продаже на отечественном рынке нового кроссовера, который располагается в продуктовой линейке на ступень ниже популярного «Тигуана». Автомобиль будет предлагаться в России с тем же именем Tharu, что и на рынке Китая.

Tharu размерами меньше Tiguan, его оснащение скромнее, а моторы слабее. Автомобиль станет младшим и самым доступным в российской линейке кроссоверов Volkswagen (Tharu, Tiguan, Teramont, Touareg). Предполагается, что его стоимость будет на 100–200 тысяч ниже цены Tiguan в сравнимых комплектациях.