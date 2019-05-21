Новинка вместо «Тигуана»: «Фольксваген» представил самый дешевый кроссовер

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Volkswagen Tharu размером меньше, а ценой ниже Tiguan
Tharu самый компактный и доступный в российской линейке кроссоверов Volkswagen
Концерн Volkswagen раскрыл планы по продаже на отечественном рынке нового кроссовера, который располагается в продуктовой линейке на ступень ниже популярного «Тигуана». Автомобиль будет предлагаться в России с тем же именем Tharu, что и на рынке Китая.
Tharu размерами меньше Tiguan, его оснащение скромнее, а моторы слабее. Автомобиль станет младшим и самым доступным в российской линейке кроссоверов Volkswagen (Tharu, Tiguan, Teramont, Touareg). Предполагается, что его стоимость будет на 100–200 тысяч ниже цены Tiguan в сравнимых комплектациях.
«Tiguan стоит от 1,5 миллиона в зависимости от комплектации, типа привода, объема двигателя и коробки передач. До 3 миллионов рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Автомир Volkswagen».
Конкурентами Tharu станут новый кроссовер Skoda Karoq (ожидается на рынке осенью), новый Renault Arkana (лето), продающиеся Hyundai Creta и Nissan Qashqai.
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Дмитрий Косенко
Фото Volkswagen
А самый дорогой автомобиль у меня - Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска за 36 млн $
«Tiguan стоит от 1,5 миллиона в зависимости от комплектации, типа привода, объема двигателя и коробки передач.Автор в России буде только одна комплектация 1,6 ...