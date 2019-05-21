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usd 64.49
eur 71.96
Авто

Новинка вместо «Тигуана»: «Фольксваген» представил самый дешевый кроссовер

Volkswagen Tharu размером меньше, а ценой ниже Tiguan

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Tharu самый компактный и доступный в российской линейке кроссоверов Volkswagen

Фото: Volkswagen

Концерн Volkswagen раскрыл планы по продаже на отечественном рынке нового кроссовера, который располагается в продуктовой линейке на ступень ниже популярного «Тигуана». Автомобиль будет предлагаться в России с тем же именем Tharu, что и на рынке Китая. 

Tharu размерами меньше Tiguan, его оснащение скромнее, а моторы слабее. Автомобиль станет младшим и самым доступным в российской линейке кроссоверов Volkswagen (Tharu, Tiguan, Teramont, Touareg). Предполагается, что его стоимость будет на 100–200 тысяч ниже цены Tiguan в сравнимых комплектациях. 

«Tiguan стоит от 1,5 миллиона в зависимости от комплектации, типа привода, объема двигателя и коробки передач. До 3 миллионов рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Автомир Volkswagen». 

Конкурентами Tharu станут новый кроссовер Skoda Karoq (ожидается на рынке осенью), новый Renault Arkana (лето), продающиеся Hyundai Creta и Nissan Qashqai. 

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео).

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото Volkswagen

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Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Volkswagen Tharuновые авто

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КОММЕНТАРИИ (5)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
21 май 2019 в 20:15

А самый дорогой автомобиль у меня - Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска за 36 млн $

вавилон
21 май 2019 в 20:21

«Tiguan стоит от 1,5 миллиона в зависимости от комплектации, типа привода, объема двигателя и коробки передач.Автор в России буде только одна комплектация 1,6 ...

Rabinovitch
21 май 2019 в 20:20

Тем временем под маркой УАЗ десятилетиями выпускается одна (Sic!) модель........ А придурки из VAG и не в курсе, что "так можно было"..