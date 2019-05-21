Главный бухгалтер школы искусств попалась на 2-миллионной прибавке к зарплате

В Новосибирске пойдёт под суд бывший главный бухгалтер детской школы искусств «Кантилена» Надежда Васищева — её обвиняют в махинациях с зарплатой больше чем на 2 миллиона рублей.

«Желая улучшить свое материальное положение, обвиняемая решила похитить денежные средства организации путём завышения размера своей заработной платы», — рассказали в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

По версии обвинения, махинациями главный бухгалтер муниципальной школы искусств «Кантилена» на улице Мира занималась в течение двух лет.



«С 2016 года по 2018 год Васищева вносила ложные сведения о размере своей заработной платы в бухгалтерские и платёжные документы, которые направляла в мэрию города Новосибирска для перечисления ей денежных средств. Обманывая сотрудников мэрии, <…> Васищева похитила <…> более 2 миллионов рублей», — пояснили в прокуратуре района.

В ведомстве добавили, что теперь 40-летней Надежде Васищевой предстоит ответить перед законом — её обвиняют в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Сегодня прокуратура района направила её уголовное дело в суд.

Как уточнил корреспонденту НГС заместитель прокурора района Павел Недоступ, свою вину обвиняемая признала только частично — бухгалтер несогласна с суммой ущерба и утверждает, что она должна быть меньше. По данным прокуратуры, в школе искусств «Кантилена» обвиняемая уже не работает — она уволилась по собственному желанию в октябре 2018 года.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, как вскрылись махинации в детской школе искусств и было ли связано увольнение главного бухгалтера с преступлениями, в которых её обвиняют.

