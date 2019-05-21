Анаприлин зарегистрирован более 30 лет назад: он не входит в список Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но пользуется популярностью у пациентов





Из новосибирских аптек исчез препарат от аритмии и гипертонии — анаприлин.





Об этом в редакцию сообщила читательница Марина: по её словам, сейчас его нельзя купить ни в одной аптеке города.







«Анаприлин — это был первый препарат из группы бета-адреноблокаторов. Он пользуется популярностью у пациентов для купирования приступов сердцебиения, тахикардии, потому что быстро начинает действовать. Принял под язык, и он быстро купирует приступ», — рассказал корреспонденту НГС главный специалист, клинический фармаколог минздрава Новосибирской области, заведующий отделом клинической фармакологии областной больницы Владислав Митрохин.





По его словам, для планового приёма или ежедневного он не подходит, потому что время действия анаприлина — максимум четыре-пять часов. Это сугубо ситуационный препарат, как нитроглицерин.





«Это недорогой общедоступный препарат, поэтому его исчезновение вызывает негативное отношение, тем более без предупреждения. Причину отсутствия трудно назвать — чаще всего это отсутствие субстанции, потому что чаще всего они импортные.





Обещают, что появится. Надо подождать. Пока его нет, используем другие бета-блокаторы. Может, он не такой жизненно важный, как кордарон, с которым тоже сейчас были перебои, но, конечно, он нужен», — добавил Владислав Митрохин.





Он пояснил, что в целом в России зарегистрировано около шести бета-блокаторов, а самый близкий к анаприлину препарат с похожим действием — это метопролол.





Директор одной из крупнейших аптечных сетей города — муниципальной «Новосибирской аптечной сети» — Владимир Машанов подтвердил, что проблемы с препаратом в ассортименте начались с февраля и сейчас его в аптеках не осталось.





«На наш официальный запрос производитель дал ответ, что планирует возобновить производство к августу этого года. Так как препарат обычно назначается в комплексном лечении, то советуем пациентам обращаться к своему лечащему врачу за назначением по замене этого препарата на аналогичные», — заключил Владимир Машанов.





Отсутствие препарата подтвердили и в компании ООО «Медэкспорт-Северная Звезда», которая управляет новосибирскими аптеками «Фармакопейка». В этой сети сказали, что закупят препарат, как только он появится на остатках поставщиков.





Ранее НГС рассказал, за какие препараты можно попасть на крупный штраф и лишение прав.